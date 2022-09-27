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鬧鬼？美航班機多次傳出「詭異呻吟、呼吸聲」網瘋傳

編譯張君堯／即時報導
美國航空最近幾個月不時收到乘客在多班航班上回報對講機系統發出「可怕呻吟聲」和「幽靈般呼吸聲」的怪象。美聯社
美國航空最近幾個月不時收到乘客在多班航班上回報對講機系統發出「可怕呻吟聲」和「幽靈般呼吸聲」的怪象。美聯社

美國航空（American Airlines）最近幾個月不時收到乘客在多班航班上回報對講機系統發出「可怕呻吟聲」和「幽靈般呼吸聲」的怪象。

華盛頓郵報報導，電影製片人柯林斯（Emerson Collins）9月6日在從洛杉磯飛往達拉斯的航班上聽到這樣的聲音，影片隨後也在推特和TikTok上吸引數百萬的點擊量。柯林斯指出「這種疑似是人類發出的噪音在起飛前就開始了，並一直持續到飛機升空，尤其是在飛行初期和服務期間」。

從曝光的影片中可以聽到聲音的範圍從「呻吟、抱怨一路到吶喊」都出現，空服員還在影片中向柯林斯解釋道「我發誓這是個惡作劇」，在空服員通過對講機向乘客為「極度刺耳的聲音」道歉、並提到正努力解決此問題後，她話音剛落聲音就又重新出現，發出類似「喲！」和「用喉嚨呻吟」的聲音。

柯林斯上傳這段影片後，引來近幾個月其他美國航班上的乘客回報自己遇到同樣噪音，一名記者在推特上提到自己最近從奧蘭多飛往達拉斯時遇到相同情況，他稱「這非整段飛行，而是周期性的發出奇怪的短語和聲音，然後當我們降落時，還有一聲『哦耶』，我們認為飛行員並沒有打開麥克風」。

另一對夫妻則表示他們7月也經歷這樣的噪音，他表示「聽起來就像是極度痛苦的人的呻吟，相關人員說以前發生過，但沒有進行解釋」，另外分別還有一名8月5日從紐約飛往洛杉磯、9月18日從聖塔安娜飛往達拉斯的2名乘客遇到這個情況。

這起事件在網路引起議論，眾人推測的範圍從「乘客惡作劇將機組麥克風帶入廁所」到「飛行系統被入侵」等皆有被提及，美國航空發言人則回應道「在收到初步報告後，我們的維護團隊徹底檢查飛機和擴音系統，並確定這些聲音是由擴音器的機械問題所引起，這會在發動機運轉時提高擴音系統的音量」。

洛杉磯 推特 電影

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