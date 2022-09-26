「書法」正式成為中國一級學科 可設博士學位

中國將「美術與書法」正式列為一級學科，可設博士學位，自2023年下半年啟動招生。圖為浙江省書法家協會主席趙雁君為中國嵊州國際書法朝聖活動開筆。 （中新社）

中國國務院學位委員會、教育部 13日印發《研究生教育學科專業目錄（2022年）》、《研究生教育學科專業目錄管理辦法》新版目錄，將「美術與書法 」正式列為一級學科，可設博士學位，自2023年下半年啟動招生。

據紅星新聞，從2021年12月10日徵求意見到正式定位一級學科，不到一年時間。書法成為一級學科、特設博士專業學位類別的合理性、必要性以及學科未來發展和學生就業 形勢的討論不斷湧現。

公開資料顯示，1963年，中國美術學院首設書法大學學系。但在本次新版《目錄》落地之前，書法類專業均按藝術類招生，是與美術類、音樂類等並列的四年製本科專業（部分院校設有專科）。

據不完全統計，在新版《目錄》發布之前，中國有約140所大學設置了書法類大學科系，另有近34所大學及研究所在招收書法類研究生。

那麼，書法專業被列入一級學科意味著什麼？中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示：「成為了一級學科，就意味著可在其分支下，繼續設立二級學科，空間比二級學科等拓展了許多。」

某考研培訓機構書法專業方向的張老師表示，書法專業學生畢業後，大多會選擇從事書法教學工作，但由於當前全國中小學書法教育教師崗位尚未真正設立，因此多數畢業生只能從事硬筆或毛筆書法培訓，就業方式相對單一。因此，更多書法本科專業學生迫於就業壓力，選擇了繼續深造。

另一名考研機構書法方向的培訓人員李老師也表示，大多數學生選擇攻讀書法專業碩士或博士，都是為了獲得更多就業機會、拓展未來晉升空間。 「比如要進入權威的書法協會，或在大學任教，想要獲取更高的職稱評定，學歷就是一道門檻。」

湖北美術學院2022年1月發布的《2021屆湖北美術學院畢業生就業質量報告》顯示，書法學專業畢業生就業單位行業主要在教育 （33.33%），文化、體育和娛樂業（33.33%），租賃和商務服務業（33.33%）。

但對於書法設立為一級學科是為了緩解就業壓力的說法，儲朝暉並不認同。他認為，書法專業能吸納的就業崗位並不多，且專業性很強，要通過增設博士點來實現擴大就業這一觀點站不住腳。同時，由於書法的專業性強，畢業生的就業雖然面上比不上其他專業廣，但門檻的存在就意味著橫向競爭會低一些。

大學碩士均在首都師範大學攻讀書法專業的王同學說，書法專業被單列為一級學科招生之前，他感到這門學科存在感很低：「我們過去考研從來不說考書法學，而是說考美術學，拿到的錄取通知書也是中國書法文化研究院下設的美術學中國書法史方向。」

據王同學介紹，自己所在學校開設的書法專業大學教學，主要包括素描、水彩等內容，在大學時，還會要求學生每年學習「篆隸楷行草」等多個書法種類。

儲朝暉認為，書法進入一級學科後，將鼓勵更多人重視書法學習，也傳遞出中國教育中對傳統文化的弘揚。而對於書法專業邁入一級學科建設進程的教學意義，中央美術學院教授、國家主題性美術創作研究中心副主任于洋就在近期公開刊文指出：書法專業長期挂靠在文學、藝術學、美術學等其他專業中，現在的書法學科發展現狀並不能完全適應時代的變化，需要思考資源配置是否合理、優質教師資源是否短缺等問題。