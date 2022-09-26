真是「熊孩子」 小熊爬樹不下來 母熊搖樹沒用直接折斷

一隻小熊爬到一棵小樹上，熊媽媽不斷搖晃樹幹想叫牠下來，最後直接粗暴把樹整根折斷。（取自推特）

真是名符其實的「熊孩子」。一隻棕熊帶兩隻小熊，其中一隻爬到一棵小樹上，熊媽媽不斷搖晃樹幹想叫牠下來，最後直接粗暴把樹整根折斷，孩子才終於落地。

網友在推特 分享一段影片，一隻小棕熊爬到一棵樹葉已幾近掉光的小樹上，熊媽媽在樹下抓住樹幹瘋狂搖晃，想要逼迫孩子下來，但小熊死扒在樹頂怎樣都不肯屈就。另一隻小熊在腳邊湊熱鬧，一開始也抓著樹幹學媽媽搖樹，後來就在一旁看戲。

熊媽媽急了，乾脆腳一蹬自己也爬上樹，但是爬到一半就掉下來，後來又想到一招，從另一邊二度上樹，一邊啃咬著樹幹，利用自己的體重想把樹弄倒，細瘦的樹幹最終承受不起母熊的壓迫，就這樣被硬生生折斷，小熊掉落到地面，似乎是害怕被媽媽罵，一溜煙往前竄逃。

I just spoke to your principal. Get down here...🐻🌳😅 pic.twitter.com/MqqPMl1nYk — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) 2022年9月21日

網友笑：「真的是熊孩子」、「媽：有種就不要下來不准回家！」、「被搖下來等會兒會被罵更慘」、「摔下來感覺好痛」、「這根本小時候的我」、「另一隻在旁邊裝乖」、「如果在斷掉前放開就會變投石機被彈出去」、「從影片都可以感受到熊媽媽的憤怒」、「小熊：媽你搖成這樣我要怎麼下來」。