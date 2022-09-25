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帶回家瞬間財富自由？她外出慢跑 100隻羊自動跟上來

聯合新聞網／即時報導
約莫100隻羊跟在一名慢跑的女子後面。（取材自抖音）
約莫100隻羊跟在一名慢跑的女子後面。（取材自抖音）

一名女網友舒絲（Eleanor Scholz）正和男友在法國旅行，她某天獨自外出登山，她走在山路上，聽到有羊跑來的聲音，轉頭一看整個嚇呆了，她看到約莫100隻羊小跑步跟在一名慢跑的女子後面。

舒絲接受The Dodo採訪表示，她看到這幕時一開始以為該女是牧羊人，但她的穿著怎麼看都不像，而且應該沒有牧羊人會用跑的；所以她開始擔心女子是不是被追或遇到一些危險，於是舒絲離開小徑走過去，女子見到舒絲後停下來交談，那群羊也乖乖停下等她。

她們兩人小聊了一下，舒絲理解到這群羊應該是走失了，當看到有人在跑，自然而然就選擇她當領導者跟上去。羊群似乎不介意這樣的中途停靠，甚至有一些羊還跑來跟舒絲打招呼。

@ele_anormous

One if the best things I’ve seen. Do you think theyre still chasing her?? 🏃🏻‍♀️🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑 Originally posted on my instagram @elea_gram and it went viral!! Over 14 millions views and counting

♬ I Will Follow You - Rick Nelson

舒絲笑稱全部的羊都停下等待，這是非常好笑的事，當有一些羊跑到她這邊來，本來還擔心牠們會改跟隨她，不過羊群似乎還是認定該女為牧羊人，結束談話後女子再度踏上慢跑旅程，羊群也乖乖跟上去，原本一些脫隊親近舒絲的羊也立刻從眾，跟著羊群走。

慢跑女說不清楚這些羊從何處而來，也不知道為何要跟著她，但她打算沿路跑過一些牧場，看看是否能帶領羊群回到牠們的歸屬之地。

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