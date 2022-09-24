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老人一定要拿助行器？她72歲大露酥胸 證明不是老奶奶

聯合新聞網／即時報導
72歲的桂子拍影片幽默回應酸民。（取材自Tik Tok）
72歲的桂子拍影片幽默回應酸民。（取材自Tik Tok）

真的看不出來72歲！一名女子常在Tik Tok上拍攝各種影片、分享生活。日前她分享自己的性感穿著，結果引發雙方網友論戰。

據鏡報（Mirror）報導，72歲的桂子（Keiko Guest）是一位專業的舞者。她喜歡在Tik Tok上發布自己挑戰各種舞蹈、運動的影片，向外界證明年齡只是數字。除了挑戰各種活動之外，她也會上傳自己的各種穿搭，不過外界對於她的穿搭和表現反應兩極。

有不少網友要她別穿得那麼暴露，要她必須得穿「適合自己年紀的衣服」。對此桂子故意拍了一部搞笑的影片幽默回應。影片中她一開始穿著針織毛衣和運動褲，手裡還拿著長輩常用的助行器問道：「這符合你對72歲的想像嗎？」不過下一秒她就變成穿著正面簍空的性感連身褲，活潑的說自己更喜歡這種穿搭。

影片吸引470萬次點閱率，有不少人紛紛留言贊同桂子的想法，認為穿搭和行動本來就不該被年齡給限制。有網友誇獎桂子身材和體力都維持得很好，也有人說希望自己老了能跟她一樣。

被問及保持青春的秘訣，桂子說她從以前到現在都是跟年輕人一起工作，所以甚至還要教他們穿著打扮，所以就算是睡覺夢遊，她也有辦法做出漂亮的穿搭。

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