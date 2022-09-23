他釣到「果凍狀謎樣生物」 真實身分曝光：長大很嚇人
海洋中有許多生物讓人覺得相當驚奇。一名平時喜歡釣魚的男子某天在海邊垂釣，竟在鮪魚的肚子裡面看到一隻擁有半透明身體的「果凍狀謎樣生物」，吸引不少網友討論。
日本網友「スズキリ｜鈴木龍之介」是一名藝術總監，平時最喜歡的休閒活動就是釣魚，之前他在海邊垂釣時釣到一條鮪魚，竟然在這條鮪魚的肚子裡面發現一隻奇特的迷你果凍狀生物，全身透明的牠相當迷你，讓他不禁很好奇這是什麼品種的生物。
マグロが食べてた物の中に透明な丸いゼリー状の稚魚が紛れてたんですが、何者なんでしょう、、？ pic.twitter.com/NOFg7N2Mqg— スズキリ｜鈴木龍之介 (@_suzukiri) April 28, 2019
照片PO上推特後吸引超過4萬多名網友討論，不少網友直呼看起來很像宮崎駿知名動畫電影崖上的波妞裡面的波妞，也有網友說這看起來好像是一顆水信玄餅。後來這幾張照片還被日本電視台製作成節目討論，主持人跟網友們都很好奇這顆可愛的果凍生物是什麼品種，結果沼津深海水族館的專家給出了答案。
沼津深海水族館專家表示，其實這隻可愛的果凍狀生物應該是深海魚「鮟鱇魚」的幼魚，儘管很多人印象中的鮟鱇魚長得很可怕，但牠們小時候就是長得如此可愛，果凍小魚的真面目曝光這也讓節目主持人及不少網友都覺得相當驚訝。
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