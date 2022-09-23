他釣到「果凍狀謎樣生物」 真實身分曝光：長大很嚇人

一名平時喜歡釣魚的男子某天在海邊垂釣，竟在鮪魚的肚子裡面看到一隻擁有半透明身體的「果凍狀謎樣生物」，吸引不少網友討論。 (取材自推特)

海洋中有許多生物讓人覺得相當驚奇。一名平時喜歡釣魚 的男子某天在海邊垂釣，竟在鮪魚的肚子裡面看到一隻擁有半透明身體的「果凍狀謎樣生物」，吸引不少網友討論。

日本 網友「スズキリ｜鈴木龍之介」是一名藝術總監，平時最喜歡的休閒活動就是釣魚，之前他在海邊垂釣時釣到一條鮪魚，竟然在這條鮪魚的肚子裡面發現一隻奇特的迷你果凍狀生物，全身透明的牠相當迷你，讓他不禁很好奇這是什麼品種的生物。

照片PO上推特後吸引超過4萬多名網友討論，不少網友直呼看起來很像宮崎駿知名動畫電影 崖上的波妞裡面的波妞，也有網友說這看起來好像是一顆水信玄餅。後來這幾張照片還被日本電視台製作成節目討論，主持人跟網友們都很好奇這顆可愛的果凍生物是什麼品種，結果沼津深海水族館的專家給出了答案。