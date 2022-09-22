媳婦子宮切除無法再生 猶他州56歲婆婆自願當「代理孕母」

為了替兒子媳婦完成夢想，女子決定成為代理孕母。圖為示意圖。（本報資料照片）

猶他州 一對夫妻因為無法再生育，決定找上代理孕母，不過這位代理孕母竟然是兒子的媽媽，讓眾人跌破眼鏡。

據《鏡報》（Mirror）報導，這對夫婦分別是32歲的傑夫（Jeff Hauck）以及30歲的坎布莉亞（Cambria）。其實兩人已經有四個孩子，分別是三歲的雙胞胎女兒和11個月大的雙胞胎兒子。不過這兩對雙胞胎也是夫妻倆進行長達六年的不孕症治療後，才好不容易生下的。生完雙胞胎兒子以後，坎布莉亞的子宮嚴重受損，因此接受子宮切除術。

不過即使已經有四個孩子，也已經動過手術 無法再生育，兩人還是很希望能夠再增加家庭成員，於是在全家人一起討論過這件事後，傑夫的媽媽南希（Nancy）決定自己來幫助兒子和媳婦。

南希今年已經56歲，不過經過檢查後，醫生認為她的身體可以懷孕，因此她從今年1月開始進行賀爾蒙療程。後來受精卵成功植入南希體內並著床，現在全家都期待著小女兒的出生。

南希表示整個懷孕過程跟當初懷兒子差不多，只是這次孕吐比較嚴重。她表示，自己過去生了5個孩子，但這次是睽違26年再次懷孕，因此讓她有點害怕。不過她也提到自己很開心能夠幫助兒子和媳婦，認為能夠懷孕是一大奇蹟。

對於媽媽願意懷孕，傑夫和坎布莉亞也十分感動。傑夫在得知媽媽願意親自當代理孕母時甚至激動得流下淚來。為了讓媽媽孕期輕鬆一點，兩夫妻每週都會花時間為媽媽下廚，也會為她按摩浮腫的腳，表達感激之情。