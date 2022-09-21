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太陽系最遙遠行星 海王星、海王星環清晰影像曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國太空總署21日發布了韋伯太空望遠鏡拍攝的新影像，以全新的視角揭露海王星及過去一直難以發現的海王星環。(Getty Images)
美國太空總署21日發布了韋伯太空望遠鏡拍攝的新影像，以全新的視角揭露海王星及過去一直難以發現的海王星環。(Getty Images)

美國太空總署（NASA）21日發布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝的新影像，以全新的視角揭露海王星（Neptune）及難以發現的海王星環。

CNN報導，自NASA的航海家2號（Voyager 2）在1989年飛越期間拍到海王星環存在的第一張影像證明以來，一些行星環一直沒被觀察到。海王星專家、韋伯太空望遠鏡計畫跨領域科學家哈梅爾（Heidi Hammel）在新聞稿表示，「自我們上次看到這些模糊的塵狀行星環已經30年了，這是我們第一次在紅外線看到它們」。

海王星化學結構一部分的氣態甲烷在韋伯太空望遠鏡的近紅外線照相機並非呈現藍色，因此...
海王星化學結構一部分的氣態甲烷在韋伯太空望遠鏡的近紅外線照相機並非呈現藍色，因此在此次發布影像看上去是白色（右），而不是航海家2號（左）跟哈伯太空望遠鏡（中）拍到的典型藍色外觀。(美聯社)

海王星是太陽系內最遙遠的行星，幽暗、寒冷又受到超音速風抽打，跟相鄰的天王星（Uranus）內部都由比木星與土星等氣態巨行星（Gas giants）要更重的元素組成，因此也被稱作「冰巨星」（Ice giants）。

此次發布的海王星新影像中，除了數個清晰的狹窄行星環之外，還拍到了較暗的塵埃帶（Dust bands）。由於海王星化學結構一部分的氣態甲烷（Gaseous methane）在韋伯太空望遠鏡的近紅外線照相機（NIRCam）並非呈現藍色，使得此次發布影像裡的海王星看上去是白色，而不是在可見光波長（Visible wavelengths of light）拍到視圖裡的典型藍色外觀。

NASA發布的影像也包括甲烷冰雲（Methane-ice clouds），可見到甲烷氣體吸收太陽光前反射的明亮條紋與斑點，還能夠發現一條環繞海王星赤道的明亮細線，可能是「替海王星上風跟風暴提供動力的全球大氣環流（Global atmospheric circulation）視覺特徵」。

海王星已知有14個衛星，韋伯太空望遠鏡此次拍到其中7個，包括最大衛星海衛一（Tr...
海王星已知有14個衛星，韋伯太空望遠鏡此次拍到其中7個，包括最大衛星海衛一（Triton）正以不尋常的後向軌道環繞海王星運行。(Getty Images)

報導指出，海王星已知有14個衛星，韋伯太空望遠鏡此次拍到其中7個，包括最大衛星海衛一（Triton）正以不尋常的後向軌道（Backward orbit）環繞海王星運行。天文學家認為，海衛一或許是太陽系邊緣冰冷天體區域「古柏帶」（Kuiper Belt）的一個天體，落入了海王星的重力範圍，計畫未來幾年利用韋伯太空望遠鏡進一步研究海王星與海衛一。

韋伯太空望遠鏡 NASA 風暴

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