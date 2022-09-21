李玟為何神似楊繡惠、司馬玉嬌？皮膚科醫師這麼說

李玟的臉蛋被網友認為整形整過頭。（取材自微博）

樂壇天后李玟（Coco）在中國公開演場時，歌喉嗓音之美，令人讚嘆，但五官僵硬，雙眼上吊，引發討論，網友酸爆整形整過頭，台灣網友則形容Coco容貌神似楊繡惠、司馬玉嬌。台灣皮膚科醫師李柏蒼分析，這是「過度治療」所致，打太多填充物看起來就會太假、不自然，有如樣本橡膠人。

為何打太多填充物、過度治療，會導致外貌神似？李柏蒼以氣球做比喻，當沒有灌滿空氣時，每個氣球都還有自己的外觀及輪廓，一旦打足氣，全部變成一個樣，飽滿渾圓。

微整形也是如此，每個人五官都有其特色，如果一下子微整型填充物打的太多、太滿，在過度治療的情況下，五官臉型異常飽滿，看起來，容貌就會差不多，失去辨識度。

李柏蒼提醒，想做微整形的民眾務必要採漸進式，局部且細微地調整五官，才能更立體、有形，且不失原本的個人風格。微整形最怕「速成」，突然「打好、打滿」，就可能變成塑膠味十足的「樣版人」。

此外，挑選品質優良的臉部填充物，也是避免塑膠臉的關鍵之一，李柏蒼說，玻尿酸、肉毒桿菌素、膠原蛋白增生劑為為三大微整項目，其中又以玻尿酸最受歡迎。

從醫師角度來看，好的玻尿酸應該具有穩定度、安全性，且能提升醫師施打時的手感，好推，術後自然。如果手感不佳，不順、不好推，做起來就會不自然。

至於濃度方面，李柏蒼說，每1cc成品含有多少分子量玻尿酸，這與製成技術有關，相當複雜。再者，人體具有玻尿酸水解酶，會「吃掉」外來的玻尿酸，如何延遲水解酶作用，讓效果更穩定、長久，這也是一門學問。

「民眾在做微整形時，不要只參考價格。」李柏蒼說，目前市面上有不少來自韓國、中國的玻尿酸，價格相對便宜，但吸收較快，不見得划算。最重要的是，品質較差的玻尿酸可能影響醫師手感，施打後恐較不自然。

全球第一個獲得美國FDA 認證的玻尿酸品牌，迄今已滿25年，獨家研發成分最接近人體的天然玻尿酸，締造金氏世界紀錄，2003年在台上市，高純品質獲得眾多皮膚科醫師肯定。該產品總經理Brian表示，該公司長期致力於皮膚病學領域，擁有完整、周全的微整產品組合，獲得知名藝人、名媛、部落客指定使用。