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英女王過世 含肖像硬幣紙鈔價格飛漲

中央社渥太華20日綜合外電報導
英國女王伊麗莎白二世辭世後，收藏家爭先恐後想取得印有她肖像的硬幣和紙鈔。圖：pixabay
英國女王伊麗莎白二世辭世後，收藏家爭先恐後想取得印有她肖像的硬幣和紙鈔。圖：pixabay

英國女王伊麗莎白二世過世後，雖然印有她肖像的硬幣和紙鈔未來幾年仍會繼續流通，但收藏家已爭先恐後地想設法取得相關的稀有珍品。

路透社報導，錢幣交易商表示，伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭駕崩後，有關她的發行量稀少紙鈔和硬幣需求就急速攀升，諸如加拿大第二次世界大戰前發行，印有她少女時期肖像的20元紙鈔，或澳洲歡慶她登基70週年 「白金禧」（Platinum Jubilee）打造的50分硬幣，。

在伊麗莎白二世這位英國在位最久的君主過世後，不論是資深藏家或收藏界的新手，都渴望獲得有關她的紀念品。根據金氏世界紀錄大全（Guinness Book of World Records），伊麗莎白二世創下紀錄，她的肖像出現在全球33個國家的貨幣上。

倫敦紀念幣專家赫奇森（Peter Hutchison）說：「需求激增，讓人難以置信。」他正處理最遠自澳洲來的詢問。

需求量最大的是一開始就賣給收藏家的那些限量發行錢幣。而隨著資深藏家試著要填補收藏中欠缺的部分，以及收藏界新手加入行列，價格跟著水漲船高。

赫奇森指著加拿大1954年發行的「魔鬼頭」（Devil's Head）紙鈔系列說：「我認為隨著愈來愈多人進到這個市場，想要取得它們，我們會發現它們的價格升高了很多。」之所以會被稱為「魔鬼頭」，是因為那些紙鈔上女王肖像的頭髮看起來像帶著猙獰笑容的惡魔。

「只要eBay上想搶買的人夠多，價格就會扶搖直上。」

紀念幣專家康迪亞（Joel Kandiah）本週在社群平台TikTok上發佈一段影片表示，澳洲2013年發行的2元硬幣，價格已經「飆升」到180澳幣。

在加拿大安大略省（Ontario）阿爾蒙特市（Almonte），一家專賣相關紀念品商店的老闆艾薩克斯（Sean Isaacs）準備在這個月拍賣一些「重要的」王室主題商品，當中包括加拿大1935年發行的20元紙鈔，上面有伊麗莎白二世女王8歲時的模樣。

艾薩克斯準備要拍賣的紙鈔，依據保存的狀態，每張的價格估計從300加元到「數千元」間不等。他說，罕見的同款法文版紙鈔若沒有瑕疵，更可以賣到1萬8000到2萬2000加元。

加拿大 澳洲 英國女王

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