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「林來瘋」HBO紀錄片預告釋出 翻轉對亞裔刻板印象

體育新聞組／即時報導
林書豪紀錄片「38 at the Garden」預告釋出。（歐新社資料照片）
林書豪紀錄片「38 at the Garden」預告釋出。（歐新社資料照片）

HBO 21日釋出紀錄片「38 at the Garden」預告，此片講述2012年林書豪當年在NBA尼克隊締造的「林來瘋」，不單單是紀錄籃球場上的他，更重要的是林書豪翻轉美國人對於亞裔族群的刻板印象。

片名「38 at the Garden」的由來是2012年2月10日林書豪在紐約尼克主場麥迪遜花園廣場，和湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）同場較勁，單場砍下了38分引起全場觀眾的歡呼，當年他的好表現讓「林來瘋」席捲紐約。

預告片中提到「當你提到亞洲人你會想到什麼？乾洗店、IT人員？」充斥著多是負面的形容詞，「刻板印象、嘲笑都很猖獗」但林來瘋潮流來襲，顛覆了美國人的想法，亞裔也能在籃球最高殿堂上發光發熱，「這一刻，他打破了框架。」預告片以此作結。

來源：HBO

紀錄片導演Frank Chi向「Daily Beast」表示林書豪的故事對他來說意義重大「這是亞裔美國人打破困擾我們刻板印象最好的例子，他在世界舞台上做到了。」「當整個社會告訴一群人他們不能做某事時，有人出現並證明每個人都錯了。」

紀錄片將於10月11日於HBO Max首播。而34歲林書豪即將在新球季效力CBA廣州龍獅隊。

林書豪 亞裔 導演

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