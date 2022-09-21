30萬本任選 Spotify推有聲書服務 挑戰龍頭亞馬遜

串流音樂巨擘Spotify宣布推出有聲書服務。（路透）

串流音樂巨擘Spotify 表示，20日起開始提供有聲書服務，將串流業務拓展到音樂和podcast以外的領域。

華爾街日報報導，Spotify用戶將能購買和聆聽來自獨立作者和主要出版商的30多萬本有聲書，其中包括「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）、傳奇暢銷作家葛拉威爾（Malcolm Gladwell）和浪漫小說家吉梅內斯（Abby Jimenez）的作品。

這些有聲書將以按次下載付費的方式讓用戶取得，類似蘋果 、Google目前的有聲書服務。雖然Spotify是以針對用戶喜好的音樂推薦而聞名，而且正為podcast打造類似服務，但該平台在有聲書方面，將以提供編輯精選推薦的作品起步，未來才會根據用戶的整體收聽習慣，增加演算法推薦。

Spotify去年秋季宣布收購全球有聲書發行業者Findaway，今年6月完成收購。此舉讓全美最大有聲書服務業者，亞馬遜旗下的Audible面臨的挑戰增加。

Spotify將以獨立價格銷售個別有聲書，同時表示正直接與出版商協商條件與議價。相較下，Audible提供訂閱服務，用戶支付一筆費用，就可聆聽76萬本有聲書和其他內容，包括其原創內容。根據書籍閱聽眾研究業者Codex Group的數據，在截至4月中的過去一個月，Audible在美國有聲書銷售的市占約48%。

Spotify表示，用戶將直接透過網頁購買有聲書，而非透過應用程式（app）內購買，此舉代表蘋果將不會對進行下載的用戶收取30%的佣金。

在6月舉行的投資者會議中，Spotify執行長艾克（Daniel Ek）強調，他的願景是要讓公司規模成長10倍，把有聲書視為關鍵拓展領域是達成這個願景的一環。他相信整個有聲書市場年營收 規模將達700億美元，Spotify的有聲書部門利潤率會超過40%。

Spotify副總裁兼有聲書部門主管齊徹曼表示，有聲書占全球書籍市場的6%至7%，但正以每年20%的速度成長。該公司表示，將為平台數億的音樂和podcast聽眾介紹有聲書，大幅擴大該市場。