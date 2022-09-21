我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

費德勒「最後一舞」？拉沃盃VIP門票喊破50萬美元

體育新聞組／即時報導
費德勒宣布於拉沃杯結束後退休。（Getty Images）
費德勒宣布於拉沃杯結束後退休。（Getty Images）

曾拿下20座大滿貫金杯的「費爸」費德勒（Roger Federer）日前宣布退役，23日將舉行的拉沃杯（Laver Cup）將會是生涯最終戰，吸引球迷瘋搶該賽事門票，最高票價甚至高達50萬美金，但費德勒由於膝蓋傷勢，比賽開打前一刻才會決定是否參賽。

費德勒的體能教練帕格尼尼（Pierre Paganini）表示不確定費德勒的傷勢會不會影響到比賽，「他可能到賽前最後一刻才會決定是否出賽」。而費德勒的另外一位教練盧蒂（Severin lüthi）則向瑞士媒體《Blick》表示「單打或雙打都有可能，目標是能夠出賽。」

拉沃杯將在9月23到25日於倫敦的O2體育館（The O2 Arena）舉行，該場地可容納20000人，目前首日賽事門票在轉讓網站《Viagogo》上從台幣9000到100萬都有，VIP座位甚至有人喊出50萬美金的高價。

拉沃杯除了是費德勒最終戰外，另一大看點是網球「四巨頭」費德勒、喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）以及莫瑞（Andy Murray）將齊聚歐洲隊，讓球迷相當期待。

今年41歲的費德勒，從2020年起便不斷受膝蓋傷勢影響，原本預計本賽季復出，最後卻直接宣布退休，他的體能教練表示「這是一個明智的決定，他的身體受到極大壓力。」費德勒的退休也象徵著BIG 3壟斷網壇的時代已逐漸走向尾聲。

退休 納達爾

上一則

忘帶鑰匙 68歲奶奶鐵鏟挖洞鑽進門 網驚：打過地道戰？

延伸閱讀

網球／費德勒告別戰生變 單打或雙打 最後一刻才知

網球／費德勒告別戰生變 單打或雙打 最後一刻才知
網球／品牌寵兒 費德勒生涯賺10億…勞力士、優衣庫都請他

網球／品牌寵兒 費德勒生涯賺10億…勞力士、優衣庫都請他
網球／Big3在拉沃盃最後合體 約克維奇加入致意費德勒

網球／Big3在拉沃盃最後合體 約克維奇加入致意費德勒
曾獲20座大滿貫冠軍、打逾1500場球賽 費德勒將退休：苦樂參半的決定

曾獲20座大滿貫冠軍、打逾1500場球賽 費德勒將退休：苦樂參半的決定

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
右轉沒讓直行車 新移民惹上肇逃官司 差點被拘押

右轉沒讓直行車 新移民惹上肇逃官司 差點被拘押