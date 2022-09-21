費德勒「最後一舞」？拉沃盃VIP門票喊破50萬美元

費德勒宣布於拉沃杯結束後退休。（Getty Images）

曾拿下20座大滿貫金杯的「費爸」費德勒（Roger Federer）日前宣布退役，23日將舉行的拉沃杯（Laver Cup）將會是生涯最終戰，吸引球迷瘋搶該賽事門票，最高票價甚至高達50萬美金，但費德勒由於膝蓋傷勢，比賽開打前一刻才會決定是否參賽。

費德勒的體能教練帕格尼尼（Pierre Paganini）表示不確定費德勒的傷勢會不會影響到比賽，「他可能到賽前最後一刻才會決定是否出賽」。而費德勒的另外一位教練盧蒂（Severin lüthi）則向瑞士媒體《Blick》表示「單打或雙打都有可能，目標是能夠出賽。」

拉沃杯將在9月23到25日於倫敦的O2體育館（The O2 Arena）舉行，該場地可容納20000人，目前首日賽事門票在轉讓網站《Viagogo》上從台幣9000到100萬都有，VIP座位甚至有人喊出50萬美金的高價。

拉沃杯除了是費德勒最終戰外，另一大看點是網球「四巨頭」費德勒、喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾 （Rafael Nadal）以及莫瑞（Andy Murray）將齊聚歐洲隊，讓球迷相當期待。

The complete set: Team Europe London 2022 #LaverCup pic.twitter.com/MLERcpZ1PF — Laver Cup (@LaverCup) August 11, 2022

今年41歲的費德勒，從2020年起便不斷受膝蓋傷勢影響，原本預計本賽季復出，最後卻直接宣布退休 ，他的體能教練表示「這是一個明智的決定，他的身體受到極大壓力。」費德勒的退休也象徵著BIG 3壟斷網壇的時代已逐漸走向尾聲。