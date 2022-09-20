我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

影／黛妃顯靈？英女王葬禮直播傳出「2句氣音」網嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
英國女王伊麗莎白二世舉行國葬，許多人到現場為女王送行。（路透）
英國女王伊麗莎白二世舉行國葬，許多人到現場為女王送行。（路透）

英國女王日前逝世，於19日舉行國葬，全英國人民都十分不捨。許多人到現場為女王送行，各家媒體也轉播國葬現場。不過英國一家電視台在轉播時，卻傳出奇怪的女性講話聲，讓不少人聽見都嚇壞了。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，英國第二大電視台ITV，日前轉播女王靈車離開倫敦的畫面，記者則一邊播報相關消息。不過記者在講話的同時，卻突然傳出女性以氣聲輕聲地說：「死亡是不可逆轉的，事實是她被困住了……」

記者似乎完全沒有聽到這個聲音，繼續描述女王國葬行程，不過不少看轉播的民眾聽了都很害怕。雖然有不少人認為可能是有人作假，但網友紛紛轉發新聞片段，認為不明的女子聲音非常詭異，內容也很奇怪。

有人推論可能是ITV的工作人員談話不小心被錄了進去，但也有人認為是黛安娜王妃顯靈了。截至目前為止，ITV並未出面做出任何說明。

英國女王 澳洲 黛安娜王妃

上一則

9月20日星座運勢 金牛散財機率大 獅子不宜操作投資

下一則

布萊德彼特「雕塑家」出道 首次展覽獻給芬蘭

延伸閱讀

僅13秒悼英女王 巴西總統赴國葬狂拉票 「丟臉到國外」

僅13秒悼英女王 巴西總統赴國葬狂拉票 「丟臉到國外」
英女王與父母、丈夫長眠溫莎堡 儀式折斷法杖有重大意義

英女王與父母、丈夫長眠溫莎堡 儀式折斷法杖有重大意義
英女王國葬／哈利不准著軍裝、敬禮 夏綠蒂指導喬治鞠躬

英女王國葬／哈利不准著軍裝、敬禮 夏綠蒂指導喬治鞠躬
英女王國葬12小時全直播 跨時區、各大洲觀眾收看

英女王國葬12小時全直播 跨時區、各大洲觀眾收看

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
澳洲100公斤女子減肥成功成為辣妹。(取材自Instagram@nicoletteharper)

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

2022-09-13 03:14
有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存晶片。圖取自中關村在線

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

2022-09-16 10:01
一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們驚恐地看著。（取材自Facebook）

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

2022-09-12 23:04
西蒙在臉書貼出多張自己與查理長相相似的照片。（取材自西蒙臉書）

澳洲男拋出驗DNA震撼彈 自稱英王查理私生子

2022-09-14 11:53
包括Snap Inc.在內的矽谷多家大公司大幅裁員或凍結人事，讓人感到在嚴重的通膨下，高科技業的寒流正在到來，黃金時代恐不再。(美聯社)

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

2022-09-17 22:20

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程