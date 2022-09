影／黛妃顯靈？英女王葬禮直播傳出「2句氣音」網嚇傻

英國女王 日前逝世,於19日舉行國葬,全英國人民都十分不捨。許多人到現場為女王送行,各家媒體也轉播國葬現場。不過英國一家電視台在轉播時,卻傳出奇怪的女性講話聲,讓不少人聽見都嚇壞了。

據澳洲 新聞網(News.com.au)報導,英國第二大電視台ITV,日前轉播女王靈車離開倫敦的畫面,記者則一邊播報相關消息。不過記者在講話的同時,卻突然傳出女性以氣聲輕聲地說:「死亡是不可逆轉的,事實是她被困住了……」

I’m obsessed with this what the hell happened @itvnews pic.twitter.com/uu2ONYoktW