我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？

平價iPhone 14先別買？傳iPhone 15全面升級動態島

聯合新聞網／綜合報導
iPhone 14與iPhone 14 Plus仍使用與iPhone 13相同的A15晶片，劉海螢幕依舊存在。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14與iPhone 14 Plus仍使用與iPhone 13相同的A15晶片，劉海螢幕依舊存在。（翻攝自蘋果官網）

平價版iPhone 14與iPhone 14 Plus買氣不如iPhone 14 Pro系列，現在又多了一個「不必買平價iPhone 14」的理由了，分析師表示，明年iPhone 15全系列螢幕都將配有「動態島（Dynamic Island）」，但iPhone 15 Pro仍獨享兩功能。

平價版iPhone 14系列與iPhone 14 Pro系列最大差異在於平價版仍維持劉海螢幕、使用A15晶片，iPhone 14 Pro採用動態島挖孔螢幕、升級至A16晶片。據9to5mac報導，知名分析師、調研機構DSCC執行長Ross Young日前表示，明年推出的iPhone 15全系列，都將配備動態島的挖孔螢幕，意味著劉海螢幕正式告別新iPhone系列。

不過Ross Young表示，iPhone 14 Pro系列擁有的「永遠顯示（又稱隨顯螢幕，Alway On Display，AOD）」、「120Hz自動適應更新頻率」在iPhone 15仍僅供iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max使用。另外，還外傳iPhone 15 Pro系列將搭載安卓（Android）旗艦手機早有的高單價「潛望式鏡頭」，能大幅增加手機的變焦能力，如此一來，也能做到蘋果想藉由差異化讓果粉購買規格更好的Pro系列。

外傳iPhone 15全系列將搭載「動態島」的挖孔螢幕設計，但「永遠顯示」跟「1...
外傳iPhone 15全系列將搭載「動態島」的挖孔螢幕設計，但「永遠顯示」跟「120Hz自動適應更新頻率」仍為iPhone 15 Pro獨占。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 晶片 手機

上一則

女王的柯基、生前騎的小馬都來了…送主人最後一程

延伸閱讀

蘋果下周釋軟體 修iPhone 14 Pro第3方App相機狂震問題

蘋果下周釋軟體 修iPhone 14 Pro第3方App相機狂震問題
資安拉警報 蘋果iPhone手機做這步「微封城」變老人機

資安拉警報 蘋果iPhone手機做這步「微封城」變老人機
iPhone 14系列剛開賣就爆BUG 不更新恐無法使用2軟體

iPhone 14系列剛開賣就爆BUG 不更新恐無法使用2軟體
蘋果iPhone 14系列新機開賣 東京仍有人排隊購買

蘋果iPhone 14系列新機開賣 東京仍有人排隊購買

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
澳洲100公斤女子減肥成功成為辣妹。(取材自Instagram@nicoletteharper)

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

2022-09-13 03:14
有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存晶片。圖取自中關村在線

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

2022-09-16 10:01
一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們驚恐地看著。（取材自Facebook）

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

2022-09-12 23:04
西蒙在臉書貼出多張自己與查理長相相似的照片。（取材自西蒙臉書）

澳洲男拋出驗DNA震撼彈 自稱英王查理私生子

2022-09-14 11:53
包括Snap Inc.在內的矽谷多家大公司大幅裁員或凍結人事，讓人感到在嚴重的通膨下，高科技業的寒流正在到來，黃金時代恐不再。(美聯社)

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

2022-09-17 22:20

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名
胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋