平價iPhone 14先別買？傳iPhone 15全面升級動態島

iPhone 14與iPhone 14 Plus仍使用與iPhone 13相同的A15晶片，劉海螢幕依舊存在。（翻攝自蘋果官網）

平價版iPhone 14與iPhone 14 Plus買氣不如iPhone 14 Pro系列，現在又多了一個「不必買平價iPhone 14」的理由了，分析師表示，明年iPhone 15全系列螢幕都將配有「動態島（Dynamic Island）」，但iPhone 15 Pro仍獨享兩功能。

平價版iPhone 14系列與iPhone 14 Pro系列最大差異在於平價版仍維持劉海螢幕、使用A15晶片 ，iPhone 14 Pro採用動態島挖孔螢幕、升級至A16晶片。據9to5mac報導，知名分析師、調研機構DSCC執行長Ross Young日前表示，明年推出的iPhone 15全系列，都將配備動態島的挖孔螢幕，意味著劉海螢幕正式告別新iPhone系列。