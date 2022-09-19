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英女王國葬 有哪些鮮為人知的王室傳統？

編譯中心／即時報導
女王的靈柩由皇家海軍用繩索人工拉動。（路透）
女王的靈柩由皇家海軍用繩索人工拉動。（路透）

英國女王伊麗莎白二世的葬禮19日舉行，自1965年前首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世以來，英國睽違逾半世紀國葬，全球觀眾也難得能看到一些鮮為人知的日不落帝國王室傳統。

宮務大臣將其所使用的白杖折斷，置於女王靈柩上。（路透）
宮務大臣將其所使用的白杖折斷，置於女王靈柩上。（路透）

在墳墓上折斷白杖

女王葬禮最後，宮務大臣（lord chamberlain）折斷她手持的禮儀白杖（Wand of Office），象徵伊麗莎白二世時代結束。這根細長的白色手杖，上面刻有王室花紋，最早是供朝臣指揮紀律的工具。

宮務大臣在已故君主墳墓上折斷手杖，是君主葬禮的傳統環節之一，可追溯到幾個世紀以前。上一次出現在1952年喬治六世國王的葬禮上。

女王的靈柩由皇家海軍用繩索人工拉動。（路透）
女王的靈柩由皇家海軍用繩索人工拉動。（路透）

人拉靈柩不用馬力

據BBC報導，女王葬禮上可以看到，英國女王的靈柩被放在炮架上，由上百名皇家海軍水手使用繩索拉動，前往西敏寺（Westminster Abbey）。據悉該傳統是從1901年維多利亞女王的葬禮上開始，但為什麼用人來拉，不用馬拉？

原來在維多利亞女王的時代，用馬匹拉載君主的靈車仍非常普遍。但在維多利亞女王的葬禮上，馬卻因受到驚嚇失去控制，差點把維多利亞女王的靈柩弄翻到地上。新王愛德華七世趕緊命令當時送葬隊伍中的水手幫忙。王室傳統就這樣誕生於這場混亂之中。

女王死訊須通知蜜蜂

女王去世的消息透過官方媒體通報全世界，但悲報不只要通知人，還要通知「女王的蜜蜂」。這項傳統已經保留了數百年。

之所以要告訴蜜蜂，是因為傳統上相信如果不告訴牠們要換主人了，蜜蜂可能會停止產蜜。養蜂人還會在蜂箱外綁上黑絲帶，輕敲蜂箱，對蜜蜂說「女主人去世了，但你們不要走。新主人將會是一個好主人」。

英國皇家旗不用降半旗哀悼。（Getty Images）
英國皇家旗不用降半旗哀悼。（Getty Images）

皇家旗不會「降半旗」

任何國家元首去世時，政府大樓通常會降半旗悼念。不過，英國皇家旗 (the Royal Standard) 不受此限。因為該旗象徵君主，而英國的君主制是自動繼位，無空缺。

英國女王 皇家

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