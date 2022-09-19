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上海黃浦江畔出現鱷魚 意外成網紅

記者陳言喬／即時報導
黃浦江潮水漲了以後，這條鱷魚在水中游來游去。（周到上海）
黃浦江潮水漲了以後，這條鱷魚在水中游來游去。（周到上海）

包括鱷雀鱔等外來種生物近來不斷在中國境內被發現，最近黃浦江畔也被人發現一條鱷魚悠游其間。上海港航公安稱已對其抓捕兩次，但都被牠逃脫。網友稱，看牠張嘴感覺很可愛，希望抓捕時不要傷到牠。

澎湃新聞報導，9月16日，有網友稱，在上海黃浦江徐匯濱江進木港岸邊有一條長約八十公分的鱷魚在曬太陽，迅速引發上海網友關切。18日下午1時30分，媒體記者在港口輪渡北面的黃浦江邊果然看到有一條鱷魚匍匐在灘塗上，不一會開始漲潮了潮水拍打著鱷魚，鱷魚又向上爬了爬，懶懶地張大嘴好似打哈欠。

報導稱，潮水越長越高，把灘塗都淹了，鱷魚一個轉身遊進水裡，調皮的鱷魚就在靠近岸邊的水裡游來游去。有網友調侃：原來真的可以扔進黃浦江裡餵鱷魚（按，以前黃埔江裡有吃人的鱷魚叫揚子鱷，丟入黃浦江餵鱷魚成了口頭禪）。

一位市民表示，上周日就發現這條鱷魚了，但不知牠是從哪來的。連日來岸邊都有人前來找尋並觀賞這條鱷魚，意外成網紅。

上海港航公安表示，該地確實有條鱷魚，目前仍在對這條鱷魚進行抓捕中。濱江安保人員表示，近日該鱷魚已被相關部門抓捕兩次，但都被其僥倖逃脫。

網友猜測鱷魚要嘛是養殖場偷跑的，要麼是有人放生的。

上海黃浦江岸邊被發現一條鱷魚，牠張嘴疑似打呵欠的模樣被網友稱為可愛。（周到上海）
上海黃浦江岸邊被發現一條鱷魚，牠張嘴疑似打呵欠的模樣被網友稱為可愛。（周到上海）
上海黃浦江岸邊被發現一條長80公分的鱷魚。（周到上海）
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公安

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