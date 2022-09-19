我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

一次看懂 英女王國葬儀式「流程細節整理」

編譯張君堯／即時報導
英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行國葬儀式，外界認為這將是一個充滿情感的日子，也是自近60年前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的國葬以來從未見過的規模。

美東時間19日上午1時30分

BBC整理整個國葬儀式的流程：首先，目前仍在西敏廳內的女王靈柩將在倫敦時間19日上午6時30分（美東時間19日上午1時30分）結束對外開放瞻仰，西敏寺也將於美東時間上午3時迎來世界各地的國家元首、英國高級政治人物和來自歐洲各地的王室成員、其中許多人是女王的血親都將出席。

美東時間上午5時44分

美東時間上午5時44分，女王的靈柩將從西敏廳移往西敏寺進行國葬儀式，靈柩將置於皇家海軍國家砲車上、並由142名海軍陪同，而新國王查理三世（King Charles III）、威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）在內的王室高級成員也將跟隨砲車送葬隊伍，途中行經國會廣場（Parliament Square）時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊（Royal Marines Band Service）陪同的三軍儀仗隊致意。

（取材自Google Earth）
（取材自Google Earth）

女王棺木行經國會廣場時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊陪同的三軍儀仗隊致意。（美聯社）
女王棺木行經國會廣場時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊陪同的三軍儀仗隊致意。（美聯社）

美東時間上午6時

國葬儀式將於美東時間上午6時在西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。儀式將由西敏寺主任牧師霍伊爾（David Hoyle）主持、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）將進行布道，一直到接近上午7時儀式結束時將有一聲簡短號角、並進行2分鐘的全國靜默。

英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式將於西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。（路透...
英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式將於西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。（路透）

美東時間上午7時15分

儀式結束後女王的棺木將於美東時間上午7時15分離開西敏寺前往倫敦海德公園角的威靈頓拱門（Wellington Arch），隨著送葬隊伍緩慢穿過首都街道，大笨鐘將每隔一分鐘鳴響一次、海德公園每分鐘也都會鳴響禮炮，國王查理三世將再次帶領皇室成員走在女王棺木後面，大約晚間8點抵達威靈頓拱門後，棺木將被轉移到新的靈車上，最後前往溫莎城堡。

葬禮儀式結束後，英國女王棺木預計將行經長達5公里的大道進入溫莎城堡。（美聯社）
葬禮儀式結束後，英國女王棺木預計將行經長達5公里的大道進入溫莎城堡。（美聯社）

美東時間上午10時

女王棺木預計將於美東時間上午10時抵達溫莎城堡，並行經長達5公里的大道進入城堡，預計國王和王室高級成員也將於此加入隊伍，棺木則將於美東時間上午11時進入聖喬治教堂。這場儀式由約800名賓客組成的、由溫莎教長康納（David Conner）主持，待儀式結束後女王將被送入皇家墓穴（Royal Vault）。

美東時間下午2時30分

儀式結束後，國王和王室成員預計將於美東時間上午11時45分離開教堂，最後在私人家庭儀式上，女王將於美東時間下午2時30分與她已故的丈夫一起被埋葬在英王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）內。

直播：英國廣播公司(BBC)等媒體將直播葬禮過程，網址：https://www.bbc.com/news

英國女王 皇家 查理三世

上一則

英女王才剛逝世 中國工廠立即生產50萬面英國旗

下一則

9月19日星座運勢 獅子感情甜蜜 處女工作運旺

延伸閱讀

英女王才剛逝世 中國工廠立即生產50萬面英國旗

英女王才剛逝世 中國工廠立即生產50萬面英國旗
猜猜看／關於英女王的10個小知識 你都知道嗎？

猜猜看／關於英女王的10個小知識 你都知道嗎？
英女王8孫守靈 威廉領頭 哈利獲准穿軍服

英女王8孫守靈 威廉領頭 哈利獲准穿軍服
英女王駕崩 對個人及國家的啟示

英女王駕崩 對個人及國家的啟示

熱門新聞

澳洲100公斤女子減肥成功成為辣妹。(取材自Instagram@nicoletteharper)

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

2022-09-13 03:14
有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存晶片。圖取自中關村在線

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

2022-09-16 10:01
一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們驚恐地看著。（取材自Facebook）

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

2022-09-12 23:04
西蒙在臉書貼出多張自己與查理長相相似的照片。（取材自西蒙臉書）

澳洲男拋出驗DNA震撼彈 自稱英王查理私生子

2022-09-14 11:53
英國新任國王查理三世10日在在即位儀式上簽署文件時，意外被捕捉到兩度露出不耐煩神情。

即位儀式不耐煩？查理三世「咬牙切齒」畫面曝光

2022-09-12 03:54
包括Snap Inc.在內的矽谷多家大公司大幅裁員或凍結人事，讓人感到在嚴重的通膨下，高科技業的寒流正在到來，黃金時代恐不再。(美聯社)

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

2022-09-17 22:20

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資