一次看懂 英女王國葬儀式「流程細節整理」
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行國葬儀式，外界認為這將是一個充滿情感的日子，也是自近60年前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的國葬以來從未見過的規模。
美東時間19日上午1時30分
BBC整理整個國葬儀式的流程：首先，目前仍在西敏廳內的女王靈柩將在倫敦時間19日上午6時30分（美東時間19日上午1時30分）結束對外開放瞻仰，西敏寺也將於美東時間上午3時迎來世界各地的國家元首、英國高級政治人物和來自歐洲各地的王室成員、其中許多人是女王的血親都將出席。
美東時間上午5時44分
美東時間上午5時44分，女王的靈柩將從西敏廳移往西敏寺進行國葬儀式，靈柩將置於皇家海軍國家砲車上、並由142名海軍陪同，而新國王查理三世（King Charles III）、威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）在內的王室高級成員也將跟隨砲車送葬隊伍，途中行經國會廣場（Parliament Square）時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊（Royal Marines Band Service）陪同的三軍儀仗隊致意。
美東時間上午6時
國葬儀式將於美東時間上午6時在西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。儀式將由西敏寺主任牧師霍伊爾（David Hoyle）主持、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）將進行布道，一直到接近上午7時儀式結束時將有一聲簡短號角、並進行2分鐘的全國靜默。
美東時間上午7時15分
儀式結束後女王的棺木將於美東時間上午7時15分離開西敏寺前往倫敦海德公園角的威靈頓拱門（Wellington Arch），隨著送葬隊伍緩慢穿過首都街道，大笨鐘將每隔一分鐘鳴響一次、海德公園每分鐘也都會鳴響禮炮，國王查理三世將再次帶領皇室成員走在女王棺木後面，大約晚間8點抵達威靈頓拱門後，棺木將被轉移到新的靈車上，最後前往溫莎城堡。
美東時間上午10時
女王棺木預計將於美東時間上午10時抵達溫莎城堡，並行經長達5公里的大道進入城堡，預計國王和王室高級成員也將於此加入隊伍，棺木則將於美東時間上午11時進入聖喬治教堂。這場儀式由約800名賓客組成的、由溫莎教長康納（David Conner）主持，待儀式結束後女王將被送入皇家墓穴（Royal Vault）。
美東時間下午2時30分
儀式結束後，國王和王室成員預計將於美東時間上午11時45分離開教堂，最後在私人家庭儀式上，女王將於美東時間下午2時30分與她已故的丈夫一起被埋葬在英王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）內。
直播：英國廣播公司(BBC)等媒體將直播葬禮過程，網址：https://www.bbc.com/news。
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