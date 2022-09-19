一次看懂 英女王國葬儀式「流程細節整理」

英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將於倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行國葬儀式，外界認為這將是一個充滿情感的日子，也是自近60年前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的國葬以來從未見過的規模。

美東時間19日上午1時30分

BBC整理整個國葬儀式的流程：首先，目前仍在西敏廳內的女王靈柩將在倫敦時間19日上午6時30分（美東時間19日上午1時30分）結束對外開放瞻仰，西敏寺也將於美東時間上午3時迎來世界各地的國家元首、英國高級政治人物和來自歐洲各地的王室成員、其中許多人是女王的血親都將出席。

美東時間上午5時44分

美東時間上午5時44分，女王的靈柩將從西敏廳移往西敏寺進行國葬儀式，靈柩將置於皇家 海軍國家砲車上、並由142名海軍陪同，而新國王查理三世 （King Charles III）、威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）在內的王室高級成員也將跟隨砲車送葬隊伍，途中行經國會廣場（Parliament Square）時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊（Royal Marines Band Service）陪同的三軍儀仗隊致意。

（取材自Google Earth）

女王棺木行經國會廣場時將有英國皇家海軍陸戰隊樂隊陪同的三軍儀仗隊致意。（美聯社）

美東時間上午6時

國葬儀式將於美東時間上午6時在西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。儀式將由西敏寺主任牧師霍伊爾（David Hoyle）主持、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）將進行布道，一直到接近上午7時儀式結束時將有一聲簡短號角、並進行2分鐘的全國靜默。

英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式將於西敏寺舉行，預計將有2000名賓客參加。（路透）

美東時間上午7時15分

儀式結束後女王的棺木將於美東時間上午7時15分離開西敏寺前往倫敦海德公園角的威靈頓拱門（Wellington Arch），隨著送葬隊伍緩慢穿過首都街道，大笨鐘將每隔一分鐘鳴響一次、海德公園每分鐘也都會鳴響禮炮，國王查理三世將再次帶領皇室成員走在女王棺木後面，大約晚間8點抵達威靈頓拱門後，棺木將被轉移到新的靈車上，最後前往溫莎城堡。

葬禮儀式結束後，英國女王棺木預計將行經長達5公里的大道進入溫莎城堡。（美聯社）

美東時間上午10時

女王棺木預計將於美東時間上午10時抵達溫莎城堡，並行經長達5公里的大道進入城堡，預計國王和王室高級成員也將於此加入隊伍，棺木則將於美東時間上午11時進入聖喬治教堂。這場儀式由約800名賓客組成的、由溫莎教長康納（David Conner）主持，待儀式結束後女王將被送入皇家墓穴（Royal Vault）。

美東時間下午2時30分

儀式結束後，國王和王室成員預計將於美東時間上午11時45分離開教堂，最後在私人家庭儀式上，女王將於美東時間下午2時30分與她已故的丈夫一起被埋葬在英王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）內。

直播：英國廣播公司(BBC)等媒體將直播葬禮過程，網址：https://www.bbc.com/news。