英女王才剛逝世 中國工廠立即生產50萬面英國旗

英國女王剛過世，中國一家工廠接獲大訂單，全面生產英國國旗。（環球網）

已故英國女王 伊麗莎白二世19日國葬，媒體報導，在9月8日女王逝世90分鐘後，中國一家工廠突接獲成千上萬製作英國國旗的訂單，這家公司的100多名員工先放下其他工作，一天工作14小時全力生產英國主題的旗幟。

環球時報引述加拿大電視網18日的報導，這家位於上海南部的浙江紹興某工廠，他們的員工從早上7點半起到晚上，一天工作14小時，全部生產英國旗幟。

報導稱，該公司總經理范愛萍說，他們在第一周內生產了至少50萬面英國國旗，其中一些國旗將被哀悼者拿在手中或者掛在自己家門外，還有一些旗幟上有伊麗莎白二世的肖像以及她的出生和逝世年份。

它們的寬度在21公分至150公分不等，批發價大約每面7元人民幣。范說，第一個客戶（在女王逝世當天）北京 時間凌晨3時下單了數萬面英國國旗。當天早上，公司庫存的2萬面英國國旗就被運送出去。

在英國女王逝世前，這間工廠一直在生產世界盃 （足球）用的國旗。這家公司從2005年開始進入這一行業，為世界盃等體育賽事以及國慶日等活動生產國旗。

該公司的員工平時都關注可能會帶來訂單的新聞事件。范說：「每一個新聞事件背後都有商機」。從2005年起就在這家公司工作的倪國珍（音）說，她從工作中瞭解到世界大事。正在縫紉帶有女王肖像的旗幟的倪國珍說：「我瞭解到很多時事新聞，增長了見識。因此，生產旗幟讓我感到自豪和高興」。

倪還記得曾為一場皇家婚禮趕製英國主題旗幟的訂單。「每面旗幟背後都有一個故事。這一次是英國女王。他們要購買這些旗幟，來沉痛悼念女王」。