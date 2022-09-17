女王逝世國葬 英國王室重要事件回顧

2022年6月4日白金禧年慶典，伊麗莎白女王與「帕靈頓熊」合拍短片，共喝下午茶。（Getty Images）

96歲高齡辭世的英國女王 伊麗莎白二世19日將在西敏寺舉行隆重國葬。回顧英國王室，過去曾經歷女王長子查理婚變、黛妃身亡、哈利梅根 風波、安德魯王子性侵醜聞等風波。

--1936年1月20日，英國國王喬治五世（George V）逝世，他的長子愛德華八世（Edward VIII）繼位。

--1936年12月11日，愛德華八世為與離過婚的美國名媛辛普森夫人（Wallis Simpson）締結連理，僅在位326天就選擇退位，引爆一場憲政危機，後由弟弟喬治六世（George VI）繼位。

愛德華八世為與離過婚的美國名媛辛普森夫人（Wallis Simpson）締結連理，僅在位326天就選擇退位，引爆一場憲政危機。圖為兩人1941年與愛犬合照。（Getty Images）

愛德華八世是英國近1000年來，首位基於自身意願退位的英國國王。

--1947年11月20日，喬治六世的長女伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）嫁給菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten），後者受封為愛丁堡公爵。

1947年7月15日，當時的伊麗莎白公主和她的未婚夫中尉菲利普·蒙巴頓參加一場在蘇格蘭愛丁堡舉行的晚宴。（美聯社）

--1952年2月，伊麗莎白公主偕夫婿出訪非洲與亞洲，重病的喬治六世在2月6日傳出死訊，享年56歲。

--1953年6月2日，25歲的伊麗莎白二世在西敏寺（Westminster Abbey）登基為女王，是第一場電視轉播的加冕典禮。她在位的第一個英國首相正是鼎鼎大名的邱吉爾（Winston Churchill）。

--1960年，女王生下第3個孩子安德魯王子。她的長子查理於1948年出生，長女安妮公主於1950年出生，最小的兒子愛德華在1964年出生。

--1973年，安妮公主嫁給第一任丈夫菲力普斯（Mark Phillips），兩人於1992年離婚。

--1977年，女王慶祝登基25周年銀禧年（Silver Jubilee），展開大英國協（Commonwealth）環遊之旅，英國盛大慶祝。

--1981年7月29日，查理王子舉行世紀婚禮，迎娶黛安娜‧史賓塞（Diana Spencer），兩人於1996年離婚。

1981年7月29日，查理王子舉行世紀婚禮，迎娶黛安娜‧史賓塞。圖為兩人1981年2月24日時的合影。（美聯社）

--1982年6月21日，查理與黛安娜的長子威廉王子誕生；次子哈利王子2年後誕生。

--1992年，女王登基40周年，但這年被她稱為「可怕的一年」。她的4名子女中有3人在這年婚姻破裂，她所住的溫莎城堡（Windsor Castle）毀於一場大火。

查理王子與黛安娜王妃結婚11年後，1992年開始分居。黛安娜隨後開始揭露王室內幕，由傳記作家莫頓（Andrew Morton）出版「黛安娜傳」（Diana：Her True Story）。

安妮公主與第一任丈夫菲力普斯離婚。安德魯王子也在這一年與妻子佛格森分居，導火線是「佛姬」被小報偷拍到在泳池邊上空做日光浴，並與她自稱的「財務顧問」接吻。

--1996年8月28日，查理王子與黛安娜離婚。

--1997年8月31日，黛安娜與富豪男友多迪‧法耶德（Dodi Al Fayed）在巴黎阿爾瑪橋（Alma bridge/Pont de l'Alma）隧道中遭狗仔隊跟蹤，後因車速過快車禍身亡。

--2002年，女王在2月6日慶祝登基50周年。2月9日，女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）過世，享年71歲。

瑪格麗特公主曾有一段愛情悲劇。她在22歲時愛上已故父親的侍從官──離過婚、比她年長16歲、還有兩個小孩的前英國皇家空軍軍官唐森（Peter Townsend），兩人想要結婚卻不受支持。

瑪格麗特公主最終選擇放棄這段關係，並於1960年嫁給攝影師阿姆斯壯瓊斯（Antony Armstrong-Jones），但這段愛情也沒能走到最後，兩人於1978年離婚。

--2002年3月30日，女王的母親伊麗莎白王太后於溫莎城堡逝世，享嵩壽101歲。

--2002年6月1日至6月4日，慶祝女王登基50年金禧年（Golden jubilee），全國舉行4天慶祝儀式。

--2005年4月8日，查理王子宣布在溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）與交往多年的情人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）結婚。

2005年4月8日，查理王子宣布在溫莎城堡的聖喬治教堂與交往多年的情人卡蜜拉結婚。圖為兩人2005年2月10日出席在溫莎城堡的活動。（美聯社）

據稱兩人20多歲相遇時，查理對卡蜜拉一見鍾情，但到修成正果則是一條漫漫長路，卡蜜拉被認為是讓英國王室「世紀婚姻」破裂的「另一個女人」。黛安娜1995年受訪時說「這段婚姻裡有三個人」。

多年來，卡蜜拉被稱為王后或王妃的爭論不曾間斷，這件事最終由女王定奪，她在2022年表示，她「誠心希望，時候到了，卡蜜拉被稱為王后」。這成為卡蜜拉贏得查理身邊另一半地位的證明。

--2011年3月4日，英國和愛爾蘭宣布女王將訪問愛爾蘭，這是愛爾蘭於1921年獨立後，英國君主首度訪問愛爾蘭。

--2011年4月29日，女王長孫威廉王子與凱特‧密道頓（Kate Middleton）在西敏寺結婚。

兩人婚後生下喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及路易王子（Prince Louis）。

--2012年，英女王慶祝登基60周年鑽禧年（Diamond Jubilee），這一年英國主辦倫敦奧運，女王和「007情報員」詹姆士龐德影星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合演奧運開幕式預錄短片。

來源：奧運

--2018年5月19日，哈利王子與梅根馬克爾（Meghan Markle）在溫莎城堡互許終身。梅根2019年產下長子亞契．蒙巴頓－溫莎（Archie Mountbatten-Windsor），2021年生下女兒莉莉貝－黛安娜．蒙巴頓－溫莎（Lilibet-Diana Mountbatten-Windsor）。

哈利與梅根2020年宣布卸下英國高階王室成員職務，搬到北美定居。兩人選擇出走，據稱是與哥哥威廉王子和嫂子凱特王妃不和。

哈利與梅根之後接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時揭露王室隱私，指控王室成員有人種族歧視，還稱與父親查理的關係出現裂痕。

梅根當時表示她懷孕時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑。

--2021年4月9日，與女王結縭73年、高齡99歲的菲立普親王逝世。女王曾表示夫婿是她的「力量和支柱」。由於疫情，菲立普親王的葬禮僅限30人出席，女王在儀式中獨坐為亡夫送行。

--2022年，女王2月6日慶祝登基70周年白金禧年（Platinum Jubilee），是首位在位70年的英國君主。

2022年，女王2月6日慶祝登基70周年白金禧年（Platinum Jubilee），是首位在位70年的英國君主。圖為2022年6月2日，女王與其子查理王儲、孫子威廉王子一家出席白金禧的慶祝活動。（路透）

不過這一年，女王最喜愛的兒子安德魯王子因為性侵醜聞受到矚目。安德魯王子捲入美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案，被美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控20多年前，安德魯王子在她未滿18歲時對她性侵。

--2022年2月20日，女王確診COVID-19，她後來承認這場病讓她「精疲力竭」。

--2022年9月6日，女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）任命在位期間第15位首相特拉斯（Liz Truss）。

--2022年9月8日，女王在巴爾莫勒爾堡安詳辭世，享耆壽96歲。