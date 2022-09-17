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馬斯克前女友拍賣紀念品賺16.5萬 他送的項鍊售價破5萬

編譯郭宣含／綜合16日電
特斯拉執行長馬斯克(左)大學時期前女友珍妮佛．格溫(右)最近拍賣兩人的舊照與紀念品，結果這些商品讓她賺進16萬5265元。(CBS電視台截圖)
特斯拉執行長馬斯克(左)大學時期前女友珍妮佛．格溫(右)最近拍賣兩人的舊照與紀念品，結果這些商品讓她賺進16萬5265元。(CBS電視台截圖)

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)大學時期前女友珍妮佛‧格溫(Jennifer Gwynne)最近拍賣兩人的舊照與紀念品，為繼子籌措大學學費，結果這些商品相當熱門，售價最高的單品為馬斯克贈送的一條項鍊，拍賣價5萬1008元；事後馬斯克將推特照片換成拍賣照片，默默表達支持。

對多數人而言，翻出過去關係中留下的紀念品可能引發懷念之情、尷尬回憶，甚至還會面臨現任伴侶的質問；但是對馬斯克在賓州大學時的女友格溫而言，這些紀念品卻可讓她賺進16萬5265元，相當於馬斯克2190億元身價約0.00007%的收入。

格溫透過波士頓PR拍賣行(RR Auction)在網路售出這些紀念品，時間從8月12日至14日晚間止；這些商品包括一張手寫卡片、一條翡翠項鍊和18張照片。

格溫在截止時間前與家人一起看線上拍賣，15日一早表示：「我整晚興奮得合不攏嘴，我還在驚訝，這超越我所夢想的一切。」

出價最高的商品是馬斯克贈送給格溫的一條項鍊，成交價5萬1008元；馬斯克表示，項鍊上的翡翠出自他父親在南非的礦場；馬斯克的手寫卡片也相當搶手，最後成交價為1萬6643元。

剩下的出價品則是馬斯克和格溫交往時所拍的照片；出價最高的照片是馬斯克倒躺在格溫賓州大學宿舍地上，售價2萬1889元，而售價最低的照片則是馬斯克坐在自己車內，價格為1155元。

買家另須支付25%費用給拍賣行，再加上商品本身金額；拍賣行並未公開買家身分。

格溫表示，她打算將拍賣所得當作13歲繼子的大學學費，也會捐款協助動物機構，她先生也想刺青。

在拍賣會消息傳出後，馬斯克將推特照片換成拍賣會上的其中一張照片；格溫對此表示：「他贊成並給予支持，我真的很感激，我太開心了。」

馬斯克 拍賣 賓州

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