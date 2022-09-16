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蟑螂「戴上電子背包」秒變救災神蟲 一鍵就能控制行動

聯合新聞網／即時報導
日本研究團隊日前發表一項新發現，他們成功將一種放電特殊裝置安裝在蟑螂身上，人們可以透過控制裝置訓練蟑螂移動，未來可望投入在救災上。 (取材自YouTube)
日本研究團隊日前發表一項新發現，他們成功將一種放電特殊裝置安裝在蟑螂身上，人們可以透過控制裝置訓練蟑螂移動，未來可望投入在救災上。 (取材自YouTube)

蟑螂是許多人聞之色變的生物，但牠們竟然也能成為「搜救蟲」。日本的研究團隊日前發表一項新發現，他們成功將一種放電特殊裝置安裝在蟑螂身上，人們可以透過控制裝置訓練蟑螂移動，未來可望投入在救災上。

綜合日媒報導，日本研究團隊將活體馬達加斯加蟑螂安裝上一組電子裝置，裝置內含有電極、晶片、電池等構造，屆時人們可以透過操縱蟑螂身上所揹的裝置，透過電流來刺激蟑螂的感覺器官，按下按鈕就可以控制蟑螂的行進路線與方向。

研究人員表示，安裝在蟑螂身上的電子儀器採用太陽能電池，只要30分鐘就可以充滿電，未來希望能夠運用在搜救或是一些難以進入的小縫隙中，再加上小型攝影機跟感測器就能夠擴大牠的使用範圍。研究員福田憲二郎說，之所以會選擇馬達加斯加蟑螂作為研究生物，是因為牠們大小適中、能夠承受惡劣環境、不會飛且好控制。

這項新研究吸引不少網友熱議，但也引發正反論戰，不少網友認為被視為害蟲的蟑螂終於也對人類社會有貢獻之處，紛紛大讚未來技術更發的的話，蟑螂也能夠成為對人類有益的搜救蟲；另一部分網友則抱持著悲觀態度，認為這對怕蟑螂的人來說只會造成更嚴重的驚嚇，「不懂為什麼不做機器蟑螂，卻是使用活體蟑螂來進行實驗」。

研究人員指出，之所以使用活體蟑螂進行實驗室因為只要用電就可以使牠們聽從操縱者的指令進行行動，對比起用機器做一個昆蟲機器人相對實用，「如果真做出昆蟲機器人，所有腿都需要機械化關節，不但會消耗大量能量，也很難向真正的昆蟲一樣穩定移動」。

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