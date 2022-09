博物館「獨角獸化石」頭比身大 沒修圖實拍20萬人看呆

神祕生物「獨角獸」是否存在於這世界上一直是許多網友津津樂道的話題。最近一張照片在網路上瘋傳,有網友表示在博物館 裡面看到了359年前出土的獨角獸化石,強調這不是P圖,但照片中獨角獸化石的身體比例相當怪異,掀起不少網友討論。

綜合外媒報導,外國一名網友羅梅爾(Brian Roemmele)貼出一張照片,表示在德國 馬格德堡自然歷史博物館(Museum of Natural History Magdeburg)裡面藏有「馬格德堡獨角獸(Magdeburg Unicorn)」的化石,至今還在館中展覽,從照片可以看到這尊獨角獸化石有著馬的頭部跟長長的尖角,但身體卻消失了,只剩下前面兩隻腿跟長滿刺的尾巴,看起來整體比例十分怪異。

羅梅爾在貼文中指出,這尊化石看起來很像PS過的圖片,但他是實際上存在的只是會變成這樣的狀況是考古學上的謬誤災難。羅梅爾說,這尊化石是在1663年的德國考古學家馮葛力克(Otto von Guericke)發現的,被稱之為馬格德堡獨角獸,但其實那是長毛犀牛的部分骨骼化石,「這樁事件堪稱是人類歷史上最糟糕的化石重建事蹟之一」。

根據了解,這尊馬格德堡獨角獸的化石其實包含了不只長毛犀牛的骨頭,甚至還有一角鯨、猛瑪象的骨頭,所以是個由超過3種生物以上化石所拼湊而成的四不像。貼文PO出後吸引數十萬網友熱議,有網友直接用畫筆還原了那尊化石原本可能的模樣,詭異的身體比例讓不少網友笑翻,網友留言表示「獨角獸果然是人類的幻想種生物」、「也不能怪那年代的人,17世紀畢竟還是資訊不太發達」、「身體不見了也太好笑」。

In 1663, the partial fossilised skeleton of a woolly rhinoceros was discovered in Germany. This is the “Magdeburg Unicorn”, one of the worst fossil reconstructions in human history. pic.twitter.com/rmV1vcB3LY