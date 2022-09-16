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博物館「獨角獸化石」頭比身大 沒修圖實拍20萬人看呆

聯合新聞網／即時報導
最近一張照片在網路上瘋傳，有網友表示在博物館裡面看到了獨角獸化石，強調這不是P圖，但照片中獨角獸化石的身體比例相當怪異。 (取材自推特)
最近一張照片在網路上瘋傳，有網友表示在博物館裡面看到了獨角獸化石，強調這不是P圖，但照片中獨角獸化石的身體比例相當怪異。 (取材自推特)

神祕生物「獨角獸」是否存在於這世界上一直是許多網友津津樂道的話題。最近一張照片在網路上瘋傳，有網友表示在博物館裡面看到了359年前出土的獨角獸化石，強調這不是P圖，但照片中獨角獸化石的身體比例相當怪異，掀起不少網友討論。

綜合外媒報導，外國一名網友羅梅爾(Brian Roemmele)貼出一張照片，表示在德國馬格德堡自然歷史博物館(Museum of Natural History Magdeburg)裡面藏有「馬格德堡獨角獸(Magdeburg Unicorn)」的化石，至今還在館中展覽，從照片可以看到這尊獨角獸化石有著馬的頭部跟長長的尖角，但身體卻消失了，只剩下前面兩隻腿跟長滿刺的尾巴，看起來整體比例十分怪異。

羅梅爾在貼文中指出，這尊化石看起來很像PS過的圖片，但他是實際上存在的只是會變成這樣的狀況是考古學上的謬誤災難。羅梅爾說，這尊化石是在1663年的德國考古學家馮葛力克(Otto von Guericke)發現的，被稱之為馬格德堡獨角獸，但其實那是長毛犀牛的部分骨骼化石，「這樁事件堪稱是人類歷史上最糟糕的化石重建事蹟之一」。

根據了解，這尊馬格德堡獨角獸的化石其實包含了不只長毛犀牛的骨頭，甚至還有一角鯨、猛瑪象的骨頭，所以是個由超過3種生物以上化石所拼湊而成的四不像。貼文PO出後吸引數十萬網友熱議，有網友直接用畫筆還原了那尊化石原本可能的模樣，詭異的身體比例讓不少網友笑翻，網友留言表示「獨角獸果然是人類的幻想種生物」、「也不能怪那年代的人，17世紀畢竟還是資訊不太發達」、「身體不見了也太好笑」。

博物館 德國

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