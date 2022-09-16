送餐機器人淡定開過犯罪現場封鎖線？真相是這樣

美國加州洛杉磯一台送餐機器人近日被拍到「盡責地」開過加州洛杉磯一處犯罪現場，隨即就因為這個淡定舉動在網上爆紅，操作的公司事後表示，這是人為錯誤的結果。美聯社 & Storyful / @FilmThePoliceLA

CNN與今日美國報15日報導，一台名叫「康妮」（Connie）的送餐機器人近日被拍到「盡責地」開過加州洛杉磯 一處犯罪現場，隨即就因為這個淡定舉動在網上爆紅。

這起事件發生在13日，從眾多網友在各個社群媒體 平台轉發的影像可見，「康妮」當時沿著一條人行道行駛，在一處十字路口的黃色封鎖線前方停下。正當「康妮」顯然是在計算下一步時，幾位攝影 師望了過來，其中一人隨後拉起了封鎖線，而康妮就直接繼續前進。

影片來源：聯合新聞網

報導指出，就在「康妮」越過馬路，開到現場的大批制服警力的位置時，幾位警員轉過身來，顯然不知所措地看著機器人跟行經自己身邊。攝影師一邊拍攝、一邊提出「康妮」可能對學校構成威脅的憂慮，有一人就問到，「如果說有炸彈呢？」

洛杉磯聯合學區（Los Angeles Schools）表示，現場會拉起封鎖線的原因是有人當天早上打電話，稱好萊塢高中（Hollywood High School）出現了活躍槍手（Active Shooter），讓洛杉磯市警局（LAPD）趕來該校處理槍擊事件通報，並在校外區域拉起封鎖線，所幸最終斷定是一場惡作劇。

雖然「康妮」似乎沒有被控妨礙公務，但操作它的Serve Robotics公司指出，職員有在遠距監控該公司的半自主機器人，以確保它們維持在路線上。發言人塞爾維（Aduke Thelwell）告訴科技新聞網站「Gizmodo」，標準作業程序其實是改變路線，不要穿越犯罪現場封鎖線，「在這個情況，機器人督導相信它們正被揮手通過，我們正採取措施，確保我們的作業程序今後得到遵守」，並指此事是導航堵塞的人為錯誤結果。