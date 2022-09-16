富豪同志夫夫喜獲麟兒 砸287萬買遊艇「以他命名」

夫夫倆透過代理孕母，生下含著金湯匙出生的兒子羅密歐。（取材自Instagram）

家有新生兒，親友們通常都會熱情準備禮物，慶祝寶寶出生。不過這名英國 富爸爸準備的禮物可說是無人能敵，因為他給自己的寶寶買了一艘價值超過250萬英鎊的遊艇。

鏡報（Mirror）報導，今年51歲的巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）與27歲的赫金森（Scott Hutchinson）是一對同性伴侶，兩人透過代理孕母在8月21日迎接新生寶寶。雖然在這之前巴洛已經有六個小孩，但是他對新生兒子的疼愛一點也不比其他孩子少。

報導指出，巴洛和前夫是英國第一對同志 夫夫，他的前5個孩子都是和前夫請代理孕母生的。在和赫金森交往後，兩人先是在2020年迎接女兒瓦倫蒂娜（Valentina），接著又在今年喜獲麟兒。

為了慶祝兒子羅密歐（Romeo）出生，巴洛砸下250萬英鎊（約287萬美元）為兒子買了一艘遊艇，並且以兒子的名字命名。除此之外，因為兩人想要讓羅密歐跟其他六個哥哥姐姐有一樣的「人生起點」，他們也為羅密歐設立了信託基金，巴洛的前夫贈與100萬英鎊讓巴洛操盤，要為兒子打下良好的經濟基礎。不僅如此，小羅密歐的衣櫃打開，也全都是Gucci、Versace、Dior等名牌衣物。