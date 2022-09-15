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喬丹「最後一舞」球衣拍出1010萬元 刷新紀錄

中央社／紐約15日綜合外電
傳奇籃球明星喬丹在1998年美國職籃NBA總冠軍賽第一戰所穿的球衣，以創紀錄的1010萬美元拍出。（路透）
傳奇籃球明星喬丹在1998年美國職籃NBA總冠軍賽第一戰所穿的球衣，以創紀錄的1010萬美元拍出。（路透）

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，美國傳奇籃球明星喬丹在1998年美國職籃NBA總冠軍賽第一戰所穿的球衣，今天以創紀錄的1010萬美元拍出。

1998年總冠軍賽是喬丹（Michael Jordan）生涯最後一次率領公牛奪冠。

法新社報導，蘇富比表示，喬丹這件背號23號的芝加哥公牛隊紅色球衣拍賣價，創下歷來任何比賽穿戴運動紀念物的最高價，也刷新籃球球衣拍賣價最高紀錄。

這件球衣最終落槌價是蘇富比原本估計高點的2倍，吸引競投人共20次叫價。

喬丹的魅力，打破了阿根廷傳奇足球明星馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」（Hand of God）球衣今年5月寫下的運動紀念物最高拍賣價紀錄。

此前，籃球運動員在比賽時所穿球衣的拍賣價最高紀錄，是一件由已故湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）親筆簽名的球衣，他曾於1996-97球季穿著這件球衣比賽。根據蘇富比資料，這件球衣以370萬美元拍出。

喬丹這件球衣是他在6次NBA總冠軍賽期間所穿球衣被拍賣的第2件，也是他迄今被拍賣的運動紀念物之中最昂貴的一項。他個人先前的最高紀錄，是他於1997-98賽季親筆簽名的紀念卡，以270萬美元售出。

根據蘇富比資料，喬丹在NBA總冠軍賽所穿球衣大多由私人收藏，不過他捐贈了一件給「史密森尼非裔美國人歷史和文化國家博物館」（Smithsonian National Museum of African American History and Culture）。

喬丹現年59歲，他的職籃生涯主要效力於芝加哥公牛，共為公牛奪下6次NBA總冠軍。他宣布退休後，又於2001年復出，替華盛頓巫師打了2個球季。

運動頻道ESPN和影音串流平台Netflix以喬丹在公牛的最後一個球季為題材，製成紀錄片「最後一舞」（The Last Dance），於2020年發表。

喬丹 拍賣 總冠軍賽

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