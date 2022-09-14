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巴黎鐵塔節約能源 23日起每晚「提前1小時」熄燈

編譯簡國帆／綜合外電
在法國巴黎試圖降低能源使用和成本之際，艾菲爾鐵塔每晚將提前一個多小時熄燈。(路透)
在法國巴黎試圖降低能源使用和成本之際，艾菲爾鐵塔每晚將提前一個多小時熄燈。(路透)

在法國巴黎試圖降低能源使用和成本之際，艾菲爾鐵塔每晚將提前一個多小時熄燈。

市長Anne Hidalgo表示，9月23日起始，這個巴黎地標的燈光將在晚上11時45分熄滅。艾菲爾鐵塔裝有2萬個燈泡，通常在凌晨1時熄滅。

法國許多核電廠進行維修，加上今年夏季熱浪帶動用電需求大增，已導致電價飆漲。過去當局也曾調整過艾菲爾鐵塔的燈光照片時間，以節省能源，例如2008年每小時的燈光秀曾從10分鐘縮短到5分鐘。

巴黎也表示，市政廳等其他夜間照明的市政建築，將在晚間10時關燈。巴黎表示，作為節能計畫的一環，今年將在11月開始為該市建築供暖，比比往常的10月晚了一個月，供暖溫度也將調低一些。市府官員也計劃10月與飯店、超市和其他企業會面，敦促減少10%的能源消耗。

由於俄羅斯減少供應天然氣給歐洲的天然氣供應，以回應西方對俄國的制裁，歐洲各國正推動減少能源使用。德國各大紀念碑將提前熄燈。西班牙已限制空調用量。荷蘭正敦促居民縮短淋浴時間，以減少幫水加熱的天然氣用量。

歐盟已企圖穩定能源市場，推出一項全面的因應計畫，包括對一些能源公司課徵暴利稅，以緩解消費者因價格高漲而受到的衝擊。

天然氣 歐盟 德國

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