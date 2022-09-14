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通關率不到0.1% 中國小遊戲「羊了個羊」衝熱搜

記者林茂仁／即時報導
羊了個羊要靠困難模式賺錢。（取材自微博）
羊了個羊要靠困難模式賺錢。（取材自微博）

中國一款沒做完的遊戲在兩天內連續登上微博熱搜，遊戲公司伺服器因為流量太大當機三次，這就是最近在火熱的消除遊戲「羊了個羊」。

這款遊戲在微信小程式簡介上標榜「過關率不到0.1%」，有網友表示，第一關超簡單，但第二關玩了七個小時還是沒有過關。

根據第一財經記者體驗，「羊了個羊」遊戲規則十分簡單，玩家只需要將畫面中3個圖形相同的方塊點到介面下方的槽位之中，圖案就會消除，全圖所有方塊全部被消除即為過關。

而遊戲的難點在於，方塊之間相互交疊，只有將上方的方塊點入槽位中後，下方的方塊才會被啟動。隨著方塊數量和交疊層數的增加，遊戲的難度便會呈指數級上升。不少玩家在第二關就卡關，有玩家表示「第一關的難度相當於1+1=2的幼稚園題目，而第二關的難度相當於高考題。」有玩家甚至懷疑「遊戲壓根沒有第三關」。

羊了個羊的開發公司其實只是一家剛成立的小公司─北京簡游科技有限公司成立於2021年，法定代表人為張佳旭，註冊資本約人民幣116.9萬元。公司由張佳旭本人、廈門雷霆網路科技股份有限公司、北京樂閃科技有限公司共同持股。雷霆網路為吉比特旗下公司，持股約10%，於今年6月入股。

除了「羊了個羊」，簡遊科技目前還擁有月之村、解救大西瓜、流浪寵之家等遊戲的軟體著作權。

這款遊戲的壽命能有多長？遊戲行業人士羅斯基認為，「羊了個羊」的遊戲玩法和機制不錯，預估會有1-2個月的熱度，產品的APP版還沒上，此前和遊戲團隊有過交流，產品其實還沒做完。

「羊了個羊」的遊戲畫面、音樂以及第一關讓使用者對於遊戲難度建立了一定的期望，而第二關難度的飆升違背了用戶的期望，繼而產生了負面的情緒。有研究遊戲行銷的學者說，遊戲製作人會巧妙地控制遊戲難度，在適當激起玩家的負面情緒的同時引導玩家基於負面情緒做出「發微博吐槽」、「觀看廣告」、「反覆挑戰」甚至是「付費」等行為，也就是靠hard（困難）模式賺錢。

易觀分析文化消費行業資深分析師廖旭華分析，「羊了個羊」的設計思路是Hard Fun（需要玩家花費大量時間、精力、金錢、體力等去學習、去完善技能的遊戲，獲得挑戰樂趣），沒有這個思路，就不可能火起來，Hard Fun不是為難而難，而是提供這種遊戲體驗，並在用戶體驗、廣告裝載率與裝載量之間的平衡點。

來源:YouTube

北京 微博 微信

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