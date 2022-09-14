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寶寶哭鬧不肯睡怎麼辦？日本團隊發現最佳「科學」方法

編譯周辰陽／即時報導
日本研究團隊指出，寶寶哭鬧不肯睡的科學上最佳解決方案是抱起小寶寶走上至少5分鐘，接著坐下後再抱上8分鐘，隨後輕輕地轉移到嬰兒床，並指此一方法甚至在白天也有用。示意圖。（路透 / Alamy / Louis-Paul st-onge Louis）
日本研究團隊指出，寶寶哭鬧不肯睡的科學上最佳解決方案是抱起小寶寶走上至少5分鐘，接著坐下後再抱上8分鐘，隨後輕輕地轉移到嬰兒床，並指此一方法甚至在白天也有用。示意圖。（路透 / Alamy / Louis-Paul st-onge Louis）

幾乎每位新生兒家長都會面對不肯睡覺的寶寶哭鬧不停，或是三更半夜醒來後不讓任何人睡覺。儘管失去了無數睡眠時間，人們總想出無窮無盡的手段跟花樣要哄嬰兒入睡。日本一個研究團隊現在宣布，他們已經找到了讓新生兒入睡的「科學上」最佳方法。

CNN與今日美國報報導，《當代生物學》（Current Biology）期刊13日刊登的一分論文指出，研究團隊找到的最佳解決方案是一對神奇數字：「5」跟「8」，涉及到「四處走動」。

研究團隊他們跟21位媽媽一起做實驗，試著哄她們的小寶寶入睡，從而發現媽媽抱起小寶寶走上至少5分鐘，沒有做出突然動作的話，小寶寶在這段期間就算沒有睡著，也會很平靜。接著，媽媽們坐下，把小寶寶再抱著8分鐘，隨後就可以輕輕地轉移到嬰兒床上。結果顯示，這個步行至坐下（Walking-to-sit）法甚至在白天也有用。

研究共同作者、日本埼玉縣理化學研究所（RIKEN）腦神經科學中心親和性社會行動研究團隊領導人黑田公美博士指出，沒有先安靜地坐上整整8分鐘，就將沉睡的嬰兒放到床上，結果會以失望收場，「儘管我們並沒有預測到，但熟睡嬰兒成功躺下的關鍵參數就是出自入睡（的延遲）」。

黑田博士指出，「我已經撫養了4個孩子，而我進行了這些實驗，但直到統計數據出爐前，甚至連我都無法預見此研究的主要成果」。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）養育網站的醫學總編輯、亞特蘭大市的兒科醫師珍妮佛．舒（Dr. Jennifer Shu）則表示，時間指導方針對部分家長跟保育員可能有幫助，但不一定會適用於所有人。

來源：rikenchannel

日本 醫學 亞特蘭大

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