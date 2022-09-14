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小蛇整條鑽進耳朵？醫拿鑷子狂夾沒用 影片真假引論戰

聯合新聞網／即時報導
最近一段影片在網路上瘋傳，一名女子的耳朵裡竟鑽進一條黃底黑蚊蛇，蛇頭從女子耳朵中鑽出，還吐出蛇信看起來相當嚇人。 (臉書影片截圖)
最近一段影片在網路上瘋傳，一名女子的耳朵裡竟鑽進一條黃底黑蚊蛇，蛇頭從女子耳朵中鑽出，還吐出蛇信看起來相當嚇人。 (臉書影片截圖)

許多人聞蛇色變，也因此蛇讓不少人望之卻步。最近一段影片在網路上瘋傳，一名女子的耳朵裡竟鑽進一條黃底黑蚊蛇，蛇頭從女子耳朵中鑽出，還吐出蛇信看起來相當嚇人，讓不少網友看完覺得相當崩潰。

綜合媒體報導，一名印度網友辛格(Chandan Singh)於1日在臉書上傳一段年輕女子耳朵中鑽出蛇的影片，從影片中可以看到，女子的耳朵裡面鑽出一條黃底黑蚊小蛇，只見戴白色手套的醫生拿出鑷子想要把蛇夾出來但完全沒有用，影片至今已累積超過20萬次觀看並掀起熱議，印度媒體也爭相報導此事。

這部影片瞬間掀起網友正反論戰，有網友認為這部影片相當詭異，因為小蛇從頭到尾都是在女子耳朵裡面張嘴扭動，就算醫生想要用鑷子夾住牠將其拉出，甚至都拿出藍色液體在耳朵內側塗抹，但小蛇完全沒有要出來的感覺，也無法判斷影片到最後小蛇是否有被成功夾出。

有一派網友認為這是一段假影片，網友表示戴著白手套的醫生感覺是在玩弄那隻蛇，並沒有努力認真嘗試要把牠弄出來，這讓整個影片變得相當不真實。也有網友質疑被蛇鑽耳朵的女子實在太過鎮定，「她看起來似乎很平靜，並沒有太多感覺，為什麼不能一次拉一點然後去詢問女子的反應呢」。

儘管不少網友認為該影片應該是造假的，但目前原始影片仍在原PO辛格的臉書頁面上尚未移除。不過，有網友指出人類的耳朵是有被其他動物鑽進去的可能性，早在2014年也有民眾因為耳朵痛得厲害，去看醫生後才發現竟然是一隻蟋蟀鑽進他的耳朵裡面導致的。儘管目前網友正反論戰激烈，但目前這段蛇鑽入女子耳朵的影片仍無法被證實是否是真的。

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