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為何不用iPhone手機？「安卓派」網友點出致命缺點

聯合新聞網／即時報導
網友認為蘋果手機的備份系統相當麻煩。示意圖。（美聯社）
網友認為蘋果手機的備份系統相當麻煩。示意圖。（美聯社）

蘋果Apple）日前在秋季發表會上，公開萬眾矚目的iPhone14系列，不少果粉都為之瘋狂。不過，卻有一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「不換蘋果手機的主因是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友以「什麼是讓你不換蘋果手機的主因？」為題發文，首先列出蘋果手機的三個優點。第一，現在安卓高階手機跟蘋果的價差其實不多，加上SoC優勢，讓蘋果手機的使用年限比安卓還要長；第二，蘋果手機的相機功能基本上就是第一名，安卓手機的相片可能略有劣勢，但錄影功能則落後很多，「微小劣勢在普通人眼裡，基本上是微乎其微，錄影品質反而是安卓廠商需要奮力追趕」；第三，很多蘋果App在安卓根本找不到，而安卓的App在蘋果都找得到，蘋果App適配性也比安卓要高。

不過，網友接著提到蘋果手機的缺點，「說了這麼多，個人不換蘋果的主因，就是備份相機照片有夠麻煩」。網友提到蘋果備份相片，不論是用iTunes 、Lightroom，還是Windows內建都相當難用，「蘋果雲端是很方便沒錯，但有時候只是簡單存在硬碟上，常常傳了一個晚上就斷，每傳必斷，這點在安卓上真的是穩贏」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「蘋果鈴聲不能直接換才是最奇怪的吧」、「常分享熱點的話，真的不會想用iPhone」、「沒有筆、沒有悠遊卡」、「我的理由很小眾，但我覺得很重要，iOS不能自己排列圖示檔」、「自己是覺得返回跟注音輸入很麻煩」、「價錢啊，還用問，一萬以內的安卓便宜好用，為啥要用蘋果？」、「週邊配備只限同品牌」、「很醜的劉海跟沒有指紋辨識」、「上一頁的手勢⋯還有超難用的鍵盤」、「有通話錄音需求應該沒辦法選蘋果」。

其中，不少網友在留言處提到「iOS系統有許多下載App的限制」，「我手上用的App在蘋果反而找不到」、「自行裝一些功能，iOS還要看蘋果臉色，朕不給你就是不給你」、「安卓裝一些有的沒的App比較方便」、「我在安卓上看到的App，在蘋果上不見得有」、「不能裝特定遊戲App」、「安卓一堆App蘋果找不到好嗎？我家人還特別買Pixel來用那些App」。

最後，也有不少網友認同網友提到的「蘋果備份較麻煩」，「安卓傳檔案線插上去就可以了」、「安卓手機只要有傳輸線，隨時就是一個隨身硬碟」、「蘋果傳檔案麻煩，目前還心有餘悸」、「蘋果只是要備份個相片，結果用了三種軟體傳了兩個晚上都失敗」、「最困擾的是iOS無法背景傳照片或檔案，一定要開著App傳，這期間想做其他事情都不能」。

蘋果 安卓 App

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