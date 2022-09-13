得來速只能開車？他騎馬去買100個麥當勞雞塊

男子騎著馬到得來速點餐，吸引不少目光。(影片截圖)

得來速可以開車去買，那能騎馬去嗎？英國 一名男子就挑戰這項「不可能的任務」，騎著馬到麥當勞 點餐。

據「鏡報」（Mirror）報導，一名男子日前騎馬到倫敦某間麥當勞的得來速點餐，還將過程錄下來放上網路。他在TikTok 上傳影片，並在標題寫著「騎完馬肚子好餓，所以我就點了100個雞塊。」

畫面中可以看到男子騎著馬匹緩緩走向車道，前面還有其他車輛在排隊準備點餐。男子在馬背上點了100個雞塊，並駕著馬到下一個窗口點餐。原來男子本身就是愛馬人士，同時也是一位馬術師。他經常在TikTok上分享自己騎馬奔馳的英姿。

影片上傳後瞬間爆紅，截至目前為止已經有170萬次點閱。不少網友留言說這種點餐方式也太酷了吧，也有網友說：「你那台新款的保時捷外型長得好像馬。」另一名網友留言說：「不知道那匹馬的馬力是多少？」另一個網友則搞笑回應，「很顯然的就是1馬力」。

有網友說男子應該準備紅蘿蔔之類的點心，讓馬在路程中可以吃。男子也澄清說自己有準備點心，這匹馬其實很挑食，所以他把點心放在口袋裡，也因為這樣馬的嘴巴才會是綠的。