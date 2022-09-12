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男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

聯合新聞網／ 即時報導
一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們驚恐地看著。（取材自Facebook）
一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們驚恐地看著。（取材自Facebook）

日前有一位乘客分享一段在公車上所拍攝到的影片，一男一女在一輛通勤巴士的後座上做愛做的事，當時乘客們驚恐地看著，還要假裝沒有看到，直到有一位憤怒的乘客大喊「老兄，你們不可以在公車上做這樣的事」，竟遭對方大聲回嗆「因男方有自閉症，無家可歸，所以只能選擇在公車上做」。

根據當地媒體報導，該誇張事件是發生在澳洲墨爾本的 902 Chelsea 到 Airport West 的一輛通勤巴士上，影片中有一對男女正在公車的後座上演活春宮，車上還有其他乘客在，這對情侶竟然無視他人的眼光，直接把公車當炮房，當眾肉體交疊激情運動起來，誇張行勁即使被阻止仍然不在乎，令人傻眼。

該影片是同乘這輛公車的乘客在Facebook分享的，在約22秒影片中可看到，有對男女正在公共汽車後面發生性關係，當時有另一位看不下去的乘客出面制止這樣的不當行為，卻遭到對方回嗆「因為沒有家可回，所以只能選擇在公車上做，加上男方有自閉症」，憤怒的乘客不以為然的大罵「我不管你們是不是遊民，就是不能在公車上做這樣的事情」。

影片一曝光立即引發熱議，許多網友對這樣的性行為感到反感，「我不在乎你是否患有自閉症，這並不意味著在公共汽車上可以這樣」、「只有小狗才能在公共場合這樣做！」、「自閉症與成為一條骯髒的狗有什麼關係？我的孩子也有自閉症，但他知道不能那樣做」、「他們的行為干自閉症什麼事，我這輩子從來不會做這種事」、「這對情侶太誇張了，車上若是有小孩怎麼辦」。

根據澳洲的法律，這對男女若被警方逮捕，可能會因故意或淫穢暴露而面臨刑事定罪和最高兩年的監禁。

澳洲 汽車 遊民

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