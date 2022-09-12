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貝佐斯火箭發射1分鐘後突噴火墜毀 太空艙安好降落

編譯葉亭均／綜合外電
藍色起源（Blue Origin）的一艘火箭12日在發射不久後突然噴火故障，是貝佐斯火箭公司遭遇的第一起發射事故。（美聯社）
藍色起源（Blue Origin）的一艘火箭12日在發射不久後突然噴火故障，是貝佐斯火箭公司遭遇的第一起發射事故。（美聯社）

億萬富豪貝佐斯旗下太空事業藍色起源（Blue Origin）的一艘火箭12日在發射不久後就失敗了，是該公司向大眾公開其服務以來，第一起重大事故。

英國金融時報與路透報導，「新謝帕德號」（New Shepard）火箭12日早晨在Blue Origin位於德州西部的發射場升空，未載有任何乘客。這個載具攜帶數十項實驗品，原本要在太空邊緣的無重力環境進行短暫測試。

發射行動的直播顯示，就在火箭發射一分鐘後，於高空29,000英尺（8.84公里）處，突然間噴出的火焰吞噬了火箭。太空艙的異常中止馬達系統幾乎立即被啟動，把太空艙噴射遠離故障的火箭，接著展開降落傘，讓太空艙安好地降落回地面。這個太空艙會是在執行載人任務期間，人類所乘坐的區域。

Blue Origin的直播評論員表示：「顯然今天的飛行歷經了異常情況。這不是計畫中的。」「你能見到我們的備用安全系統今天如何發揮了作用。」

負責監督和監管發射場安全的美國聯邦航空總署（FAA）表示，火箭推進器在指定的危險區域內墜毀，至於Blue Origin的新謝帕德火箭機隊將停飛，直到FAA對這起事故的調查結果結案。

Blue Origin在事故發生後推文表示：「在今天的飛行中，太空艙逃生系統成功將太空艙與推進器分離。推進器撞擊地面。沒有受傷事件回報。所有人員安好。」

來源：VideoFromSpace

金融時報指出，雖然這次沒有載運人類，但這起事故可能有損Blue Origin向消費者推銷其大膽太空旅遊願景的能力。在Blue Origin的次軌道太空旅遊業務中，付費的旅客會被載運到62英里（近100公里）高空處，在太空邊緣體驗無重力感數分鐘，他們乘坐的太空艙再經由降落傘的保護落回地面。

新謝帕德號火箭已將32人送往太空，包括貝佐斯和曾在影集星際爭霸戰中飾演寇克艦長的薛特納（William Shatner）。在所有這些任務中，火箭推進器都能完好返回地球表面，因此能被再度使用。這火箭在載人之前，曾在開發階段出現過一次部分故障。

太空 貝佐斯 德州

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