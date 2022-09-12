4個星座超悶騷 陌生人面前很矯情、熟人面前變瘋狂

4個星座內心超悶騷。(取材自pexels)

有些人天生個性內向，不喜歡在陌生人的面前，表達太多私下自己的那面，也是比較低調行事。然而，有些人卻非常的不同，在不熟的人面前總會比較矯情，假裝的悶騷，不僅不說話，還總是擺出矜持內向的一面，非常做作，但是在熟悉的人面前，卻又是非常瘋狂，根本就是超級悶騷派，超能裝。

雙魚座

溫柔的雙魚，矜持的外表總讓人討喜。雙魚座的人，其實非常的瘋狂，在熟的人面前，絕對會出乎意料之外，給人一種瘋癲、傻傻的感覺。雙魚座變得瘋狂和轉變，也能立即變換另一種狀態，沒有人能動搖雙魚座在朋友間的地位。

雙魚座在熟人和陌生人面前的狀態，就是雙套雙標的現象。對陌生人溫柔尊重、保持矜持態度，對於自己人則是耀眼、充滿著力量。

水瓶座

水瓶座，天生會與異性的關係比較好，會在乎在異性面前的形象。雖然說水瓶座不在乎別人的看法和評價，但水瓶一向是個自重的個性，在事情上總有自己的一個臨界點，也不會刻意去跨越別人的基準線。

在陌生人面前表現拘謹，在自己人面前可以無話不談，甚至可以陪著你做許多瘋狂的事。處於放鬆的水瓶座，讓人覺得誇張，就還能保持著自己得得體，簡直不可思議。

天秤座

天秤座有很好的交際手腕跟溝通技巧，然而在熟人面前跟陌生人面前卻是兩種樣子，而這不分男女性別，只要是熟人，就會擺出熟人的態度。對於熟人來說，天秤會主動的依賴，在熟人的身邊有說有笑，說學逗唱樣樣不缺。

但在陌生人面前的天秤座，總愛擺出一副風度翩翩，不在意別人看法的樣子。然而私底下的天秤座其實很開放，在生活上也可以很瘋狂，不在乎熟人的阻攔。

天蠍座

說到天蠍，大家應該已經聯想到看似冷淡的外在了。外在不好讓人親近的天蠍座，在陌生人面前都會表現的比較內向，在熟人面前的天蠍那可就不一樣了。天蠍在熟人面前，會摘下面具，只有熟人才能理解天蠍內心的苦楚。

在外人面前的天蠍，有著無限亮麗的生活及外表。無論工作、愛情、事業，天蠍都是許多領域中的強者。他們的悲傷、痛苦，只有靠自己來乘載、靠自己來體驗，要是放掉身上的能量，也只能靠著熟人的面前才有相對的解壓。