恐怖片「野蠻人」開出千萬紅盤 奪下北美票房冠軍

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,恐怖片「野蠻人」(Barbarian,暫譯)在另一個收入冷清的周末以約1000萬美元的進帳成為北美票房冠軍。

法新社報導,「野蠻人」敘述一名女子在底特律入住一間Airbnb型的住宅後,卻發現另一個人也訂了同間房。本片主要演員包括喬治娜康貝爾(Georgina Campbell)、「牠」(It)系列電影 中飾演小丑的比爾史柯斯嘉(Bill Skarsgard)以及賈斯汀隆(Justin Long)。

「野蠻人」獲得很高的評價,美國娛樂業界媒體「綜藝」(Variety)稱該片是「恐怖片新經典」。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示,對一部低成本的恐怖片來說,這是一個「好的開片成績」。

另一部新片,奇幻冒險電影「梵天法寶1:濕婆」(Brahmastra: Part One – Shiva,暫譯)以440萬美元成績位居第2。對以北印度 語發音、僅在810間戲院上映的寶萊塢電影來說,表現異常得好。

第3名的是自上個周末下滑1個位置的布萊德彼特 (Brad Pitt)新片「子彈列車」(Bullet Train),票房330萬美元。

派拉蒙的動作片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)上映15周後衝刺速度終於放慢,周末以320萬美元進帳排第4。

適合闔家觀賞的動畫「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets),以280萬美元的票房排在第5。

排名第6至第10的作品依序為:「世紀婚魘」(The Invitation),260萬美元;「生命的印記」(Lifemark,暫譯),220萬美元;「獸」(Beast),180萬美元;「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru),170萬美元;「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home),130萬美元。