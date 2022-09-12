恐怖片「野蠻人」開出千萬紅盤 奪下北美票房冠軍

恐怖片「野蠻人」以約1000萬美元的進帳成為北美票房冠軍。（美聯社）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，恐怖片「野蠻人」（Barbarian，暫譯）在另一個收入冷清的周末以約1000萬美元的進帳成為北美票房冠軍。

法新社報導，「野蠻人」敘述一名女子在底特律入住一間Airbnb型的住宅後，卻發現另一個人也訂了同間房。本片主要演員包括喬治娜康貝爾（Georgina Campbell）、「牠」（It）系列電影 中飾演小丑的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgard）以及賈斯汀隆（Justin Long）。

「野蠻人」獲得很高的評價，美國娛樂業界媒體「綜藝」（Variety）稱該片是「恐怖片新經典」。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，對一部低成本的恐怖片來說，這是一個「好的開片成績」。

另一部新片，奇幻冒險電影「梵天法寶1：濕婆」（Brahmastra: Part One – Shiva，暫譯）以440萬美元成績位居第2。對以北印度 語發音、僅在810間戲院上映的寶萊塢電影來說，表現異常得好。

第3名的是自上個周末下滑1個位置的布萊德彼特 （Brad Pitt）新片「子彈列車」（Bullet Train），票房330萬美元。

派拉蒙的動作片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）上映15周後衝刺速度終於放慢，周末以320萬美元進帳排第4。

適合闔家觀賞的動畫「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），以280萬美元的票房排在第5。

排名第6至第10的作品依序為：「世紀婚魘」（The Invitation），260萬美元；「生命的印記」（Lifemark，暫譯），220萬美元；「獸」（Beast），180萬美元；「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru），170萬美元；「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），130萬美元。