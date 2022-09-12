我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

恐怖片「野蠻人」開出千萬紅盤 奪下北美票房冠軍

中央社／洛杉磯11日電
恐怖片「野蠻人」以約1000萬美元的進帳成為北美票房冠軍。（美聯社）
恐怖片「野蠻人」以約1000萬美元的進帳成為北美票房冠軍。（美聯社）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，恐怖片「野蠻人」（Barbarian，暫譯）在另一個收入冷清的周末以約1000萬美元的進帳成為北美票房冠軍。

法新社報導，「野蠻人」敘述一名女子在底特律入住一間Airbnb型的住宅後，卻發現另一個人也訂了同間房。本片主要演員包括喬治娜康貝爾（Georgina Campbell）、「牠」（It）系列電影中飾演小丑的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgard）以及賈斯汀隆（Justin Long）。

「野蠻人」獲得很高的評價，美國娛樂業界媒體「綜藝」（Variety）稱該片是「恐怖片新經典」。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，對一部低成本的恐怖片來說，這是一個「好的開片成績」。

另一部新片，奇幻冒險電影「梵天法寶1：濕婆」（Brahmastra: Part One – Shiva，暫譯）以440萬美元成績位居第2。對以北印度語發音、僅在810間戲院上映的寶萊塢電影來說，表現異常得好。

第3名的是自上個周末下滑1個位置的布萊德彼特（Brad Pitt）新片「子彈列車」（Bullet Train），票房330萬美元。

派拉蒙的動作片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）上映15周後衝刺速度終於放慢，周末以320萬美元進帳排第4。

適合闔家觀賞的動畫「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），以280萬美元的票房排在第5。

排名第6至第10的作品依序為：「世紀婚魘」（The Invitation），260萬美元；「生命的印記」（Lifemark，暫譯），220萬美元；「獸」（Beast），180萬美元；「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru），170萬美元；「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），130萬美元。

電影 布萊德彼特 印度

上一則

「眼睛快比嘴巴大」 網紅熱中整形：想變成法國娃娃

延伸閱讀

男星演完2億夯片「夏洛特煩惱」 賣茶葉蛋維生被說慘

男星演完2億夯片「夏洛特煩惱」 賣茶葉蛋維生被說慘
反映農村苦 電影「隱入塵煙」票房逆襲破9000萬元

反映農村苦 電影「隱入塵煙」票房逆襲破9000萬元
北美票房缺重磅大片 「蜘蛛人」靠11分鐘加長版登冠軍

北美票房缺重磅大片 「蜘蛛人」靠11分鐘加長版登冠軍
拍農村真實面 「隱入塵煙」票房逆襲 豆瓣評分衝8.5

拍農村真實面 「隱入塵煙」票房逆襲 豆瓣評分衝8.5

熱門新聞

巴西女歌手全裸演出被摸遍。(取材自推特)

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

2022-09-04 03:47
華為推出全球首支衛星通訊的手機Mate 50，可在無電信網路訊號處發送緊急簡訊，但首發卻不支援。（翻攝自華為官網）

華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟

2022-09-06 23:21
葛溫妮絲稱自己和超過千名人夫有染。（取材自Instagram@gweneth_jsm）

美魔女自稱睡過英美千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

2022-09-10 01:06
一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
谷歌可能將裁撤20%人力。（路透）

通膨經濟不穩…谷歌盼效率提升2成 暗示或裁員

2022-09-07 23:14
蘋果公司7日新品發布會。美聯社

iPhone 14 Pro改藥丸型挖孔螢幕設計、新增攝影運動防抖模式

2022-09-07 13:24

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別