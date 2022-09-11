抗癌新時代 研究：新血液檢查能篩出早期癌症

新研究指出一項簡單的血液測試可以在患者出現明顯症狀前發現其是否罹患各類型癌症，醫生向衛生服務部門表示這將為癌症篩檢開闢「新時代」。(美聯社)

新研究指出一項簡單的血液測試可以在患者出現明顯症狀前發現其是否罹患各類型癌症 ，醫生向衛生服務部門表示這將為癌症篩檢 開闢「新時代」。

衛報報導，這項「The Pathfinder」的研究為6600多名50歲以上的成年人提供「Galleri篩檢」（Galleri Test）並發現數十例新病例，其中許多癌症病患仍處於早期階段、且近四分之三是未經常規篩檢。這是「Galleri篩檢」的首批結果，並提供給患者和醫生以準備任何必要治療。

Galleri篩檢被國民保健署（National Health Service）描述為潛在的「遊戲規則改變者」，還將於明年報告一項涉及16.5萬人的重大試驗結果。醫生希望藉由該篩檢儘早發現癌症從而使手術 和治療更有效，不過此技術仍處於開發階段。

除了發現疾病存在之外，Galleri篩檢還可以預測癌症的位置，使醫生能夠快速追蹤定位和確認癌症所需的後續工作。該測試在乳腺癌、肝癌、肺癌和結腸等組織中發現共19個實體瘤，同時也發現卵巢癌和胰腺癌，上述癌症過去通常要到晚期才會被發現、且存活率很低，其餘病例皆為血癌。

專家指出，儘管該篩檢方式尚未準備好投入全民使用，人們也必須在技術改進的同時繼續進行標準癌症篩檢，但這仍暗示未來可能會採用一種「非常不同的癌症篩檢方式」。