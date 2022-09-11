姓「阮」買紅茶被問姓氏 一看飲料杯她笑翻：誤會大了

網友買飲料姓氏被寫錯。（取材自Dcard）

連鎖咖啡 廳星巴克 的店員都會詢問顧客姓氏，再將姓氏寫在飲料杯上，方便辨認領取，不過有時遇到較特別的姓氏可能鬧笑話。一名阮姓網友近日到星巴克消費，店員詢問她的姓氏後，竟在杯上寫下「卵’s」，讓她笑歪直呼「欸不是！誤會大了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她近日到星巴克買飲料，店員詢問需要的餐點後，一如既往地詢問她的姓氏，她回答「我姓阮」，接著便等待飲料製作完畢，等到拿到飲料後，突然發現飲料杯上寫了「卵’s」，讓她滿頭問號，並表示，「上次訂位被寫『軟』，這次店員直接不演了」。

其他網友紛紛留言「好好笑，以後都說姓陳比較快啦」、「阮月嬌的阮」、「我也是特殊姓氏，現在買東西訂位已經放棄用自己的姓了，直接用男友的」、「同姓擊個掌，有時候懶得解釋我都會說我姓王」、「我媽也姓阮，最近都開玩笑叫她卵小姐，還說我要改成從母姓，然後改名叫阮七八糟」。

有網友為店員緩頰，留言「其實夥伴們遇到很少見的姓氏真的會很慌張，排隊很長的時候思考的時間就更短了，遇到很在乎姓氏的客人，他們會兇夥伴，其實夥伴們都很辛苦，希望大家能夠多點鼓勵少點謾罵」。