鯨魚「飆16度音嘶吼」震撼現身 泳客：怪獸降臨末日感

鯨魚躍上水面發出巨大叫聲。（取材自YouTube）

一般人應該大約知道鯨魚的叫聲是怎樣，但當身歷其境近距離接觸，那種震撼度非同小可。有海中游泳 的泳客拍下鯨魚躍起鳴叫的實況，讓人直呼有種末日感。

網友在YouTube 上傳一段影片，幾名疑似在海裡玩立槳的遊客剛好目睹一隻體型巨大的鯨魚躍出水面，翻了個身墜入海中，伴隨著震耳欲聾的鳴叫聲；潛入海裡後二度發出低沉的吼聲，尾音瞬間拉高十六度。鯨魚距離遊客非常近，目測僅數十公尺，有女子發出恐懼的尖叫聲。

網友表示：「好像哥吉拉還是怪獸的叫聲」、「如果是我聽到一定馬上嚇到尿出來」、「讓人起雞皮疙瘩」、「這就是大海的恐怖」、「不知道有沒有出現人生跑馬燈」、「雖然鯨魚不會吃人，但游到身邊還是很恐怖阿」、「有這種近距離觀看鯨魚經驗實在很難得」。

鯨魚是透過聲納來發聲的，聲納比正常聲帶小很多，但因為振動頻率和幅度很大，加上鯨魚的叫聲是透過水向空氣傳播，傳播介質改變而導致鯨魚叫聲有種空靈感，營造恐怖的感覺。而鯨魚躍出水面的行為是為了通信，鯨魚跳入空中並在墜落時拍打水面會產生噪音，這種噪音有助於牠們在極遠的距離內相互交流。