我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前白宮律師：川普「極可能」被起訴 但與搜索事件無關

烏軍「聲東擊西」反攻東北部 俄軍措手不及、潰不成軍

駁下假棋 西洋棋小將要求脫光下棋：我沒什麼好藏的

聯合新聞網／ 即時報導
尼曼（左）在接受訪問時，表示自己為了證明清白什麼都願意做。（取材自YouTube）
尼曼（左）在接受訪問時，表示自己為了證明清白什麼都願意做。（取材自YouTube）

今年19歲的漢斯·尼曼（Hans Niemann）是世界西洋棋聯合會（FIDE）認證的西洋棋特級大師。近期他身陷「下假棋」疑雲，氣得他表示願意「裸體下棋」以示清白。

據LAD BIBLE報導，19歲的漢斯·尼曼日前打敗世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen），不過卻因此遭指控是靠著作弊才能贏棋。原來卡爾森在輸棋後於推特上發文，文中寫到自己已經退出比賽，並在下方附上一支影片。影片中是知名足球教練穆里尼奧（Jose Mourinho）接受採訪時表示：「要是我講出來，我就有大麻煩了。」

這樣的發文和影片內容，讓不少人都懷疑卡爾森是在暗指尼曼作弊。受到這樣的指控尼曼非常不滿，日前接受訪問時為自己辯白。他表示，自己之前的確在知名網站Chess.com的遊戲中作弊，後來有人問他，他也承認了。他之所以承認，就是因為不想說謊，也不想延伸其他謠言。但尼曼強調，那之後自己從未在正式西洋棋賽事中作弊。

他表示，當初作弊的行為，讓他自食惡果，他放棄了做實況主的高額收入和流量，也放棄參加任何賽事，這樣的經歷讓他失去許多朋友。他認為彌補的方式就是努力重新來過，因此他一年參加260場比賽，每天練習12小時，只為了證明自己已經改過自新。

尼曼說，他為了西洋棋放棄一切，但Chess.com卻相信卡爾森的指控，將他的資料從網頁上刪除，也沒有邀請他參加全球西洋棋錦標賽。他表示，為了證明自己，他什麼都願意做。要他脫光下棋也可以，因為他知道自己清清白白。他也強調，過去幾年他非常努力要彌補曾經作弊的錯誤，希望他的成績和努力能夠證明他已經記取教訓。

足球 大麻 推特

上一則

超巨大螳螂深夜上街當路霸 無P圖真相40萬人看傻

延伸閱讀

家有過動兒（上）

家有過動兒（上）
安倍國葬負責人爆黑歷史！參加雜交趴大戰成人片演員

安倍國葬負責人爆黑歷史！參加雜交趴大戰成人片演員
安倍國葬負責人爆黑歷史 參加10人雜交趴 大戰性感AV女優

安倍國葬負責人爆黑歷史 參加10人雜交趴 大戰性感AV女優
不打LIV Golf 伍茲至少損失7億美元

不打LIV Golf 伍茲至少損失7億美元

熱門新聞

巴西女歌手全裸演出被摸遍。(取材自推特)

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

2022-09-04 03:47
一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
華為推出全球首支衛星通訊的手機Mate 50，可在無電信網路訊號處發送緊急簡訊，但首發卻不支援。（翻攝自華為官網）

華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟

2022-09-06 23:21
葛溫妮絲稱自己和超過千名人夫有染。（取材自Instagram@gweneth_jsm）

美魔女自稱睡過英美千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

2022-09-10 01:06
谷歌可能將裁撤20%人力。（路透）

通膨經濟不穩…谷歌盼效率提升2成 暗示或裁員

2022-09-07 23:14
蘋果公司7日新品發布會。美聯社

iPhone 14 Pro改藥丸型挖孔螢幕設計、新增攝影運動防抖模式

2022-09-07 13:24

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
美魔女自稱睡過英美千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

美魔女自稱睡過英美千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季