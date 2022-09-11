駁下假棋 西洋棋小將要求脫光下棋：我沒什麼好藏的

尼曼（左）在接受訪問時，表示自己為了證明清白什麼都願意做。（取材自YouTube）

今年19歲的漢斯·尼曼（Hans Niemann）是世界西洋棋聯合會（FIDE）認證的西洋棋特級大師。近期他身陷「下假棋」疑雲，氣得他表示願意「裸體下棋」以示清白。

據LAD BIBLE報導，19歲的漢斯·尼曼日前打敗世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen），不過卻因此遭指控是靠著作弊才能贏棋。原來卡爾森在輸棋後於推特 上發文，文中寫到自己已經退出比賽，並在下方附上一支影片。影片中是知名足球 教練穆里尼奧（Jose Mourinho）接受採訪時表示：「要是我講出來，我就有大麻 煩了。」

這樣的發文和影片內容，讓不少人都懷疑卡爾森是在暗指尼曼作弊。受到這樣的指控尼曼非常不滿，日前接受訪問時為自己辯白。他表示，自己之前的確在知名網站Chess.com的遊戲中作弊，後來有人問他，他也承認了。他之所以承認，就是因為不想說謊，也不想延伸其他謠言。但尼曼強調，那之後自己從未在正式西洋棋賽事中作弊。

他表示，當初作弊的行為，讓他自食惡果，他放棄了做實況主的高額收入和流量，也放棄參加任何賽事，這樣的經歷讓他失去許多朋友。他認為彌補的方式就是努力重新來過，因此他一年參加260場比賽，每天練習12小時，只為了證明自己已經改過自新。

尼曼說，他為了西洋棋放棄一切，但Chess.com卻相信卡爾森的指控，將他的資料從網頁上刪除，也沒有邀請他參加全球西洋棋錦標賽。他表示，為了證明自己，他什麼都願意做。要他脫光下棋也可以，因為他知道自己清清白白。他也強調，過去幾年他非常努力要彌補曾經作弊的錯誤，希望他的成績和努力能夠證明他已經記取教訓。