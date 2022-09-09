女大生搭車遇怪男超驚恐 同車乘客利用AirDrop助脫困

一名女大生搭公車遇到男乘客詭異行徑，幸好有情侶利用AirDrop來幫忙解圍。（示意圖／ingimage）

相信不少果粉都知道，iPhone 或iPad上有一種功能叫「AirDrop」，可以用來互傳檔案，但它也能夠用來「救人」。台灣一名女大生日前搭公車時遇到行徑詭異的乘客，不僅嘴裡唸唸有詞，還靠到她旁邊不斷地撥弄冷氣孔，詭異的舉動讓女大生嚇壞了，還好後座的乘客利用「AirDrop」幫忙解圍，讓她相當感激。

女大生在Dcard寫道日前她搭公車回家，當時車上除了她以外還有三名乘客，一對情侶和一名男乘客。原PO描述她就坐在那對情侶的前排座位，另一名男乘客則隔著一個走道，坐在她隔壁排的斜前方。

不知道為什麼，這名男乘客突然衝過去坐在女大生旁邊，接著不停地躁動，嘴裡還唸唸有詞，不知道在說什麼，並且不斷地撥弄冷氣孔，女大生形容「每三、四秒就撥一次，撥他那邊的，也撥我這邊的」，詭異的行為讓女大生嚇壞了。

男乘客的詭異動作就這麼地持續將近五分鐘，因為他的體型壯碩，讓女大生嚇得不敢亂動，雖然有想要起身離開座位，但又怕被男子抓住。正當她不知道該如何是好的時候，突然間收到Air Drop傳來的訊息，上面寫著「我是你（妳）後面的，你（妳）需要幫忙嗎？」原來是後座的情侶傳的訊息，讓她心裡開心的直呼「台灣處處有溫情啊」。

女大生趕緊回傳「這個人剛剛有怪怪的嗎？我想換位置」，接著就聽到那對情侶當中的男生起身對男乘客說「不好意思，可以請你換位置嗎？你旁邊的女生感到不太舒服」，那名男乘客聽了幾乎是用跳的跳到隔壁排的座位。女大生脫困後對於情侶的幫忙充滿感激，但因為不認識不知道該說什麼，只好回傳說「謝謝你們，祝你們中秋節快樂」。

一路上不斷的有乘客上車，過了一會兒，她收到情侶傳的訊息寫道「我跟我男朋友要下車了，要好好保護好自己，也祝妳中秋節快樂」。女大生說很感謝情侶的出手相助，「要不是他們的出現，我可能會一路上都很害怕」，她也對於手機 上有AirDrop的功能感到欣慰，「也謝謝蘋果 發明AirDrop，這真的超級棒的」。

貼文引來不少鄉民熱議，「我會感動到不知所措欸，如果用Android系統的或AirDrop剛好沒開的話就只能撐到下車」、「那對情侶怎麼那麼剛好知道AirDrop的人是妳呀？」、「手寫字真的很熱心」、「看了這篇文之後，我決定一直開著我的AirDrop了」、「昨天坐客運暈車但身上沒有塑膠袋，也是用AirDrop借到塑膠袋」、「我在外面收到AirDrop都不敢接受耶，怕是一些怪怪的東西」、「台灣人情味果然從來沒讓人失望過」。