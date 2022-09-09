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時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

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英女王幽默一面 購物被店員說像女王 她回：那我放心了

聯合新聞網／即時報導
伊麗莎白二世常常嶄露笑容，私下充滿幽默感。(美聯社)
伊麗莎白二世常常嶄露笑容，私下充滿幽默感。(美聯社)

英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。女王從小背負著責任感，每年履行數百場公務，作為一國之君，多半讓民眾看到她莊嚴肅穆的樣貌，不過女王私下有輕鬆幽默的一面，這也是她一個紓解壓力的渠道。

根據BBC報導，有一次女王在蘇格蘭王室居住地巴爾莫勒爾（Balmoral）和一群來自美國的觀光客巧遇，當時下著雨，女王全身包裹嚴實，身邊跟著一位隨從，當時觀光客沒認出來她，問她有沒有看過女王，女王當下回答「沒有」，指著旁邊的隨從說「但是他有」。

另外有一次女王私下購物時，店員跟她說「妳看起來就像女王」，據說女王當下回了一句「那我就放心了」，據傳這些軼聞趣事還有很多，也體現出女王低調、風趣又幽默的一面。

英國王室歷史學家羅伯特·萊西（Robert Lacey）表示，幽默是一項很重要的生存技巧，她認為女王在公開活動中不苟言笑，因此在私底下有時候近似「荒謬」的幽默感讓她能有一個紓解壓力的渠道，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈里王子也提過，女王最優質的人格就是她有非常好的幽默感。

據說，女王私下也很擅長模仿，善於運用各種腔調和不同的說話方式，模仿的對象包含政治人物、宗教領袖和電視人物，她幽默感經常是「自嘲式的」，有一次有位政治人物在與女王會面時突然手機響了，他感到不好意思趕快關機，結果女王說「我希望那不是什麼重要人物」。

英國女王 觀光 手機

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