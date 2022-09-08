我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

英女王在蘇格蘭城堡逝世 為何她生前這麼愛蘇格蘭？

編譯徐榆涵／即時報導
英國女王伊麗莎白二世生前每年都會去蘇格蘭巴摩拉城堡避暑度假。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世生前每年都會去蘇格蘭巴摩拉城堡避暑度假。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）逝世，享耆壽96歲，不少人好奇，為什麼女王會住在蘇格蘭？又為什麼這麼喜歡蘇格蘭？

BBC報導，女王的母親是第14代斯特拉斯莫爾伯爵（Earl of Strathmore）的小女兒，來自蘇格蘭家庭，住在安格斯（Angus）的祖宅格拉姆斯城堡（Glamis Castle），而王室的巴摩拉城堡是女王少數可以放鬆並做自己事情的地方之一。

女王生於1926年4月，當時身為公主的她，似乎不太可能坐上王位，但隨著祖父喬治五世的過世和伯伯愛德華八世的退位，其父親喬治六世在女王10歲時成為國王，女王也因此成為直系繼位人選。

女王小時候在蘇格蘭生活很長一段時間，經常在巴摩拉與父母待在一起，或是在格拉姆斯與外公外婆在一起。

1952年女王登基後，依舊保持了王室在巴摩拉城堡度假的傳統，於2019年去世的前王室審計長羅斯（Malcolm Ross）表示，「那是屬於家庭的時間。天氣並不完美，但是環境、是地方、是氣氛、是感覺。是廣闊的空間，沒有干擾、沒有飛機、沒有噪音、沒有交通，只有可愛的莊園，她可以在任何地方自在漫遊，可以放鬆，和狗狗一起，做她認為一般人會做的事。」

女王每年都會在巴摩拉城堡度避暑、度過難得的家庭假期，她總是喜歡在莊園裡散步和騎馬，或是拜訪住在當地的親友。

英國女王 特拉斯

上一則

英女王「色票」穿衣風格成招牌 源於她的一句名言

延伸閱讀

哈利獨自返蘇格蘭奔女王喪 王室記者曝梅根缺席理由

哈利獨自返蘇格蘭奔女王喪 王室記者曝梅根缺席理由
健康惡化有端倪？英女王最後公開身影 手背留大片瘀青

健康惡化有端倪？英女王最後公開身影 手背留大片瘀青
英女王「色票」穿衣風格成招牌 源於她的一句名言

英女王「色票」穿衣風格成招牌 源於她的一句名言
英女王逝世 新國王查理三世9日將發表全國演說

英女王逝世 新國王查理三世9日將發表全國演說

熱門新聞

一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
巴西女歌手全裸演出被摸遍。(取材自推特)

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

2022-09-04 03:47
華為推出全球首支衛星通訊的手機Mate 50，可在無電信網路訊號處發送緊急簡訊，但首發卻不支援。（翻攝自華為官網）

華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟

2022-09-06 23:21
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。(取材自Instagram@oil_roijubb)

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

2022-08-10 20:14
新郎在婚禮開始時留著長髮(左圖)，在婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，賓客們都以為他們是去更換禮服，怎料一對新人回來時沒有更衣、反而是新郎變成短髮造型了。（取材自推特）

一場婚禮2個新郎？ 長髮新郎突變短髮 網驚：被掉包了

2022-09-02 21:24
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶