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英女王「色票」穿衣風格成招牌 源於她的一句名言

記者劉小川／台北即時報導
英國女王伊莉莎白二世，色票式穿衣哲學是她的招牌。(路透資料照)
英國女王伊莉莎白二世，色票式穿衣哲學是她的招牌。(路透資料照)

英國女王伊麗莎白二世不幸逝世，享耆壽96歲，她不僅影響歷史，更是透過個人招牌「色票式」穿衣風格，建立獨特的君主形象，許多在外面的公開場合中，都能看到伊麗莎白二世一身鮮豔套裝的搭配，從帽子到套裝，均是亮眼的顏色，而這套穿衣風格，據傳來自她曾說過的一句名言「看見繼而信仰（I have to be seen to be believed）」，她相信在群眾中，要讓大家一眼就能看到，繼而帶給人民鼓舞與信仰。

伊麗莎白二世在27歲就加冕，是全球在位時間最長的君王，雖然並沒有過大的實權，但英國女王對英國人來說，有著重要的象徵意義，也因此她也會透過自己的穿著，來讓民眾有感。

所以英國女王只要在外出席公開場合，幾乎都會穿著鮮豔顏色的套裝，多年以來，還有人曾經為伊麗莎白二世的衣服做出色票，如同彩虹般的顏色都穿過，從鮮黃色、亮綠色、粉紅色等，只要在人群中夠搶眼、夠讓人一眼就能看見，伊麗莎白二世就會不吝嗇嘗試穿著風格。

英國女王伊莉莎白二世，色票式穿衣哲學是她的招牌。（歐新社）
英國女王伊莉莎白二世，色票式穿衣哲學是她的招牌。（歐新社）
英國女王在戶外穿著要顯眼，讓民眾一眼就能看到。（路透）
英國女王在戶外穿著要顯眼，讓民眾一眼就能看到。（路透）
英國女王伊莉莎白二世，色票式穿衣哲學是她的招牌。（歐新社）
英國女王伊莉莎白二世，色票式穿衣哲學是她的招牌。（歐新社）

但其實伊麗莎白二世也不是每個場合都會穿著鮮豔，在室內的場合上，她相對就不走鮮豔路線，則是偏向低調、深色系的衣服，譬如說深藍色。

英國女王在室內的穿著，會比較柔和的色系（路透）
英國女王在室內的穿著，會比較柔和的色系（路透）

而若是晚宴的場合，其實伊麗莎白二世歷年都曾穿過偏向柔和，甚至是有花樣的衣服現身，會依照場合來穿著。

伊麗莎白二世女王在晚宴上的穿著，就與色票衣服不同。（路透）
伊麗莎白二世女王在晚宴上的穿著，就與色票衣服不同。（路透）

不過私下的女王，在個人城堡度假期間，其實穿著是相當輕鬆，熱愛馬術、也愛打獵的她，也會穿著褲裝，或是輕鬆的獵裝風格現身，這時候就不是色票系穿搭了，反而就是一般英國婦女的穿著。

英國女王伊麗莎白二世在9月6日，準備接見新首相特拉斯的穿著，就能看出比較輕鬆。（...
英國女王伊麗莎白二世在9月6日，準備接見新首相特拉斯的穿著，就能看出比較輕鬆。（路透）
女王私下的穿著，很舒服與輕鬆。（取材自推特）
女王私下的穿著，很舒服與輕鬆。（取材自推特）

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