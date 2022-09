英女王「色票」穿衣風格成招牌 源於她的一句名言

英國女王伊莉莎白二世,色票式穿衣哲學是她的招牌。(路透資料照)

英國女王 伊麗莎白二世不幸逝世,享耆壽96歲,她不僅影響歷史,更是透過個人招牌「色票式」穿衣風格,建立獨特的君主形象,許多在外面的公開場合中,都能看到伊麗莎白二世一身鮮豔套裝的搭配,從帽子到套裝,均是亮眼的顏色,而這套穿衣風格,據傳來自她曾說過的一句名言「看見繼而信仰(I have to be seen to be believed)」,她相信在群眾中,要讓大家一眼就能看到,繼而帶給人民鼓舞與信仰。

伊麗莎白二世在27歲就加冕,是全球在位時間最長的君王,雖然並沒有過大的實權,但英國女王對英國人來說,有著重要的象徵意義,也因此她也會透過自己的穿著,來讓民眾有感。

所以英國女王只要在外出席公開場合,幾乎都會穿著鮮豔顏色的套裝,多年以來,還有人曾經為伊麗莎白二世的衣服做出色票,如同彩虹般的顏色都穿過,從鮮黃色、亮綠色、粉紅色等,只要在人群中夠搶眼、夠讓人一眼就能看見,伊麗莎白二世就會不吝嗇嘗試穿著風格。

英國女王伊莉莎白二世,色票式穿衣哲學是她的招牌。(歐新社) 英國女王在戶外穿著要顯眼,讓民眾一眼就能看到。(路透) 英國女王伊莉莎白二世,色票式穿衣哲學是她的招牌。(歐新社)

但其實伊麗莎白二世也不是每個場合都會穿著鮮豔,在室內的場合上,她相對就不走鮮豔路線,則是偏向低調、深色系的衣服,譬如說深藍色。

英國女王在室內的穿著,會比較柔和的色系(路透)

而若是晚宴的場合,其實伊麗莎白二世歷年都曾穿過偏向柔和,甚至是有花樣的衣服現身,會依照場合來穿著。

伊麗莎白二世女王在晚宴上的穿著,就與色票衣服不同。(路透)