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烏克蘭黑猩猩落跑閒逛 被防雨夾克與自行車勸回家

編譯周辰陽／即時報導
協助說服琪琪回家的哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃（圖內人類）指出，黑猩猩是十分聰明的生物，破壞圍籬後離開欄舍對牠並不困難。她聽到牠離開後，就跟著牠到廣場，並開始跟牠說話與勸牠回家。（路透 & Storyful / Ekaterina Boiko）
協助說服琪琪回家的哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃（圖內人類）指出，黑猩猩是十分聰明的生物，破壞圍籬後離開欄舍對牠並不困難。她聽到牠離開後，就跟著牠到廣場，並開始跟牠說話與勸牠回家。（路透 & Storyful / Ekaterina Boiko）

烏克蘭東北部的哈爾科夫飽受戰火蹂躪，但日前從動物園落跑的雌性黑猩猩「琪琪」（Chichi）不僅沒有心生膽怯，反而進城後獨自閒逛，直到天上降雨及時介入，再加上防雨夾克、抱抱與自行車提供的小小幫助，動物園管理員才得以說服琪琪，讓牠乖乖地被帶著回家。

美國NBC新聞報導，這起事件發生在5日，13歲的琪琪從烏克蘭第二大城哈爾科夫的動物園逃脫。大約2個小時後，管理員在距離不遠的自由廣場追上了牠。從影像可見，短暫漫遊的琪琪最終被說服穿上一件黃色防雨夾克，接著坐上一輛自行車後被送回家。

影片來源：聯合新聞網

琪琪在城內閒逛跟動物園管理員說服牠回家的影像獲得網友的廣泛轉發，歷時超過2小時的大冒險也讓牠在社群媒體大大出名，既提供了對俄戰爭最激烈時罕見的輕鬆一刻，也讓外界見識到家園同樣受到轟炸的烏國動物困境。

協助說服琪琪回家的哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃（Victoria Kozyreva）7日告訴NBC新聞，「黑猩猩是十分聰明的生物，破壞圍籬後離開欄舍對牠並不困難。我聽到牠離開後，就跟著牠到廣場，並開始跟牠說話」。

今年45歲的柯茲列娃自琪琪童年起就認識牠了，影片可以看到她接近牠，並幫牠穿上黃色防雨夾克。柯茲列娃說，這需要小心的談判以克服黑猩猩的最初疑慮，「說服牠並不難，所需要的只是談判。當時下雨了，我跟牠說話、用我的夾克發出邀請、幫忙穿上跟給牠一個抱抱」。

琪琪曾住在哈爾科夫北部市郊的費爾德曼生態公園（Feldman Ecopark），俄羅斯發動全面入侵不久之後的3月初就因戰事激烈而被轉移到哈爾科夫動物園。費爾德曼生態公園保育員基夫沙爾（Serhii Kuvshar）說，其實琪琪過去在戰前的舊家其實經常被關在電圍籬的後方，從新家欄舍逃脫有可能變得更容易。

同樣從琪琪還小就認識牠的基夫沙爾推測，雖然不難理解民眾被自身破碎生活分散心力，但考慮到最近缺少遊客的關注，琪琪可能是因為覺得無聊而逃離了欄舍，「牠們受夠了，厭倦了只看到動物園管理員，牠們確實喜歡在人們的面前吹噓自己能做什麼，喜歡人們欽佩牠們的時候。對牠們來說，跟人們交流是個極大的樂趣」。

烏克蘭東北部大城哈爾科夫的動物園日前發生黑猩猩「琪琪」落跑進城逛大街，前保育員推...
烏克蘭東北部大城哈爾科夫的動物園日前發生黑猩猩「琪琪」落跑進城逛大街，前保育員推測，考慮到最近缺少遊客的關注，琪琪可能是因為覺得無聊而逃離。（路透 & Storyful / Ekaterina Boiko）
哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃說，勸說琪琪回家需要小心的談判以克服牠的最初疑慮，「...
哈爾科夫動物園管理員柯茲列娃說，勸說琪琪回家需要小心的談判以克服牠的最初疑慮，「並不難，所需要的只是談判。當時下雨了，我跟牠說話、用我的夾克發出邀請、幫忙穿上跟給牠一個抱抱」。（路透 & Storyful / Kira Kuznetsova）

動物園 烏克蘭 社群媒體

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