距今3.1萬年 印尼骨骼遺骸證實為「最早截肢手術」

最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺少其左小腿部位，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。(美聯社)

最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼 一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺少其左小腿部位，被認為是「已知最早的截肢手術 證據」。

衛報報導，這具遺骸是由澳洲 和印尼考古學家在婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）挖掘石灰岩洞穴時偶然發現，經研究證明這一發現是「已知最早的截肢手術」、比歐亞大陸其他較複雜的醫療發現早了數萬年。

通過使用放射性同位素測量牙齒和埋葬沉積物的年齡，科學家們估計該遺骸約有3.1萬年的歷史。對遺骸的古病理學分析顯示「左下腿的骨質增生正在癒合，表明這條腿在被埋葬前幾年經歷過手術截肢」。負責監督挖掘工作的澳洲學者馬洛尼博士（Dr Tim Maloney）表示這一發現是「考古學家絕對的夢想」，他更透露乾淨的殘肢表明它是經過截肢，而非意外或動物襲擊。

先前成功截肢的最古老證據是一具在法國發現、來自7000年前的石器時代的老年農民骨骼，其左臂肘部以上被截肢。馬洛尼指出「這一發現極大改變已知的醫學歷史和人類知識，這意味著早期的人已經掌握複雜的外科手術，使其能在切除一條腿後依舊存活下來」。