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距今3.1萬年 印尼骨骼遺骸證實為「最早截肢手術」

編譯張君堯／即時報導
最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺少其左小腿部位，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。(美聯社)
最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺少其左小腿部位，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。(美聯社)

最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺少其左小腿部位，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。

衛報報導，這具遺骸是由澳洲和印尼考古學家在婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）挖掘石灰岩洞穴時偶然發現，經研究證明這一發現是「已知最早的截肢手術」、比歐亞大陸其他較複雜的醫療發現早了數萬年。

通過使用放射性同位素測量牙齒和埋葬沉積物的年齡，科學家們估計該遺骸約有3.1萬年的歷史。對遺骸的古病理學分析顯示「左下腿的骨質增生正在癒合，表明這條腿在被埋葬前幾年經歷過手術截肢」。負責監督挖掘工作的澳洲學者馬洛尼博士（Dr Tim Maloney）表示這一發現是「考古學家絕對的夢想」，他更透露乾淨的殘肢表明它是經過截肢，而非意外或動物襲擊。

先前成功截肢的最古老證據是一具在法國發現、來自7000年前的石器時代的老年農民骨骼，其左臂肘部以上被截肢。馬洛尼指出「這一發現極大改變已知的醫學歷史和人類知識，這意味著早期的人已經掌握複雜的外科手術，使其能在切除一條腿後依舊存活下來」。

此外，馬洛尼表示石器時代的「外科醫生」一定對解剖有詳細了解，包括靜脈、血管和神經等，同時成功的截肢手術也可能代表當時便有包括術後定期消毒等醫護工作。

最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺...
最新研究指出，一具擁有3.1萬年歷史、2020年在印尼一處偏遠洞穴中發現的骨骼缺少其左小腿部位，被認為是「已知最早的截肢手術證據」。(美聯社)

手術 澳洲 印尼

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