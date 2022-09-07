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為何夏天食欲差還狂胖 4種食物讓你肥肉愈堆愈多

記者劉小川／台北即時報導
夏天常吃的東西裡面，小心有些會越吃越胖。(取材自pexels)
夏天常吃的東西裡面，小心有些會越吃越胖。(取材自pexels)

夏天，是大家的減肥高峰期，但有些人為何到了夏天，卻覺得自己愈來愈胖呢？對於愛美的人，無論男性、女性，稍微覺得自己胖，就會變得沒有自信，甚至會挑選寬鬆的衣服放過自己。但肉長多了，在夏天就容易讓肉肉走光，所以首先要注意的是飲食習慣，尤其夏天的飲食，特別讓人容易長肉，以下許多人常吃的美食，就要特別注意。

冰淇淋

剉冰、雪糕、冰淇淋，有許多口味選擇，甚至還有許多的配料供大家使用，論熱量來看，冰淇淋的熱量相對高，許多人在夏天時，尤其滿頭大汗後，大吃一口冰淇淋特別消暑，從頭到腳感覺都沁涼，但也因此吃進一口口的高熱量，最終也成為減肥敗筆。

水果

有些人會利用吃水果來減肥，在夏天盛產的水果是西瓜，也特別受到大家的愛戴。但西瓜的含糖量可達10％以上，且會讓血糖指數變高。如果有胰島素分泌問題的人，可能要盡量少吃，偶爾解饞可以。

綠豆湯

綠豆湯是夏天的「解暑聖品」，綠豆有清熱解毒、健脾、去濕排毒、利尿的效果，在炎熱夏天中，喝一杯清爽的綠豆湯是大家最滿足的事情了。但追求口感的時代中，綠豆湯如果沒有放入糖，就少了一個口感，有些人會使用蜂蜜來取代糖。但無論如何，只要加入糖，最終就有增加肥胖的狀況存在，一口一口進去的就是肥胖危險。

宵夜

夏天的宵夜，真的是非常讓人難不食指大動。尤其是炸物、烤物等，無論哪一種都屬於高脂肪食物，在夜間運動量少時、體力活動較小的狀況下，減不了肥還容易變胖，可能會導致身上的肌肉容易流失，不只這樣，還要忌口，才能真正對減肥來說有幫助。

肥胖 血糖 肌肉

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