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做完提臀手術「像被卡車撞過」加州女整形想變瑪麗蓮夢露

聯合新聞網／ 即時報導
加州一名女性為了讓自己看起來像瑪麗蓮夢露，6年內花大錢做全身整形手術。(取材自Instagram@theserenasmith)
加州一名女性為了讓自己看起來像瑪麗蓮夢露，6年內花大錢做全身整形手術。(取材自[email protected])

加州一名女性為了讓自己看起來像瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），6年內花了7萬2000美元。

根據澳洲媒體《new.com》報導，來自加州的23歲女孩賽琳娜從十幾歲起就開始整形，想將自己改造成瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、珍·曼絲菲（Jayne Mansfield）以及安娜·妮可·史密斯（Anna Nicole Smith）等美國黃金年代的性感女星代表。

賽琳娜第一次整形手術是在2016年的12月，當時只有18歲的她把自己從罩杯A隆乳到DD，總共花費1萬1000美元。

接著她開始進行隆鼻手術，已獲得所謂的「好萊塢明星鼻」，並定期打肉毒桿菌與玻尿酸維持自己的臉型與唇形。

但賽琳娜並未因此感到滿意，她最近更決定進行「巴西提臀手術」，她在北美選了一位聲譽極佳的外科醫生替她執刀，而成果令她相當滿意，賽琳娜表示，提臀手術改變了她的身材比例，也給了她理想的曲線。

據美國2017年醫療報告指出，提臀手術是美國死亡率最危險的整形手術，每3000人就有一位患者死亡，美國整形外科學會也指出，巴西提臀手術不適合膽小的人可進行的手術。

而動完提臀手術後，賽琳娜雖然滿意成果，但她也承認自己像是被卡車撞一樣，手術恢復過程相當令人心驚膽顫，除了每天要穿23小時壓縮衣，恢復初期更是全身酸痛、腫脹以及瘀青。身上也必須裝著引流管將近2周，搜集身上排出的血液與體液，也因為不能壓到臀部，所以很難找到一個容易睡覺的姿勢。

但依照自己期待改變身體讓賽琳娜感到滿意，即便手術過程再辛苦，她仍會繼續下去，「我永遠不會停止整形手術，除非完成我想做的一切。」

手術 加州 巴西

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