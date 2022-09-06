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夢幻工作 日男「什麼都不做」就可領時薪1萬日圓

編譯徐榆涵／即時報導
日本東京38歲男子森本庄司（右）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。（路透）
日本東京38歲男子森本庄司（右）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。（路透）

日本東京38歲男子森本庄司（Shoji Morimoto，音譯）擁有一份一些人心目中的「夢幻工作」：他幾乎什麼都不用做就能獲得薪資報酬。

路透報導，森本庄司的工作就是單純陪伴客戶，並以每小時1萬日圓（約71美元）為單位計價，過去四年來一共接獲4000筆需求。

森本庄司表示，「基本上我把自己租了出去。我的工作就是去任何我的客戶想要我去的地方，並且什麼也不做。」

森本庄司身材高瘦、長相一般，現在在推特上擁有25萬名粉絲，粉絲中超過四分之一是老客戶，包括一名聘用他超過270次的客人。

他的工作內容除了單純陪伴外，還遇過有客戶聘請他，陪他去公園玩蹺蹺板；還有人找他去火車站月台，代替向出遠門的親人揮手送行；甚至有人是因為想穿印度服裝遭友人嫌棄，轉而找他陪伴出門。但什麼都不做並不代表森本會做任何事，他拒絕過搬冰箱和去柬埔寨的提議，也不接受任何與性相關的要求。

在找到自己真正的使命前，森本曾在一家出版公司工作，並且經常因為「無所事事」而遭到指責，因此他開始好奇，如果將「無所事事」的能力作為一種服務提供給客戶會如何。

已經成家並有小孩的森本，這份工作如今已成為他唯一收入來源，儘管他拒絕透露每天實際收入，但他說每天會接一到兩名客戶，疫情前每天至少有三至四名客戶。

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