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命案現場？南京高中宿舍天花板紅一片 兇手竟是辣椒醬

記者林宸誼／即時報導
江蘇南京一所高中宿舍寢室，日前突然發生爆炸，天花板和牆壁上塗滿了紅色的糊狀物，像是案發現場。（取材自山東商報）
江蘇南京一所高中宿舍寢室，日前突然發生爆炸，天花板和牆壁上塗滿了紅色的糊狀物，像是案發現場。（取材自山東商報）

發酵品存放要注意，江蘇南京一所高中宿舍寢室，日前突然發生爆炸，天花板和牆壁上全沾滿了紅色糊狀物，像是案發現場。原來是有學生從貴州帶特產辣椒醬回來，結果辣椒過度發酵將玻璃罐炸開，因此釀禍。

山東商報報導，4日江蘇南京一間高中宿舍寢室突然發生爆炸，把寢室裡的學生通通嚇醒，結果眼前景象更令人震驚，天花板和牆壁上塗滿了紅色的糊狀物，整個寢室也充斥著一股辣椒味。

原來一名來自貴州的學生帶了一瓶家鄉特產的辣椒醬，本想開學後請宿舍的同學們嘗嘗，沒想到辣椒醬因發酵過度突然爆炸，所幸的是沒有傷到寢室內的同學。

但宿舍天花板和牆壁因此沾滿紅色糊狀物，不少還在順著牆壁往下流，學生的被子、地面上到處都是辣椒醬，整個寢室也充斥著一股辣椒味道。

一名學生表示，那是貴州特產「糟辣椒」，是貴州室友家人自製，帶回來要給同學分享，結果放了兩個星期，還沒有來得及吃就爆炸，看到整個寢室都是辣椒醬，覺得很崩潰。

學生還試圖用衛生紙擦拭，但完全擦不掉，可想而知清潔工程之浩大。

中國消防表示，有些食物具有微生物發酵的條件，當容器外面溫度升高，微生物會發酵產生氣體，容器內部壓力增大，稍不注意就可能發生爆炸。

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